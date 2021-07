1 Guai per Shakira

Giornate intense queste per Shakira. Come in molti sapranno la celebre cantante, amatissima in tutto il mondo da ormai 20 anni, ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, Don’t Wait Up, che anticipa il prossimo album di inediti già attesissimo dai fan. Il disco segue a El Dorado, rilasciato nel 2017, e senza dubbio anche stavolta l’artista colombiana non deluderà le aspettative. Ciò nonostante in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato la cantante al centro dell’attenzione mediatica.

Stando a quanto si legge sul Daily Mail, pare che la compagna di Gerard Piqué possa rischiare il carcere per una presunta evasione fiscale pari a 14,5 milioni di euro! Secondo quanto riportato infatti i pubblici ministeri spagnoli accusano la pop star di sei reati e sembrerebbe che l’artista abbia smesso di pagare le tasse in Spagna negli anni 2012, 2013 e 2014, avendo mantenuto la residenza fiscale alle Bahamas sino al 2015. La cantante tuttavia intende presentare ricorso al tribunale di Barcellona contro la sentenza e ha naturalmente negato le accuse di presunta evasione fiscale.

Shakira infatti avrebbe visitato la nazione in quel periodo solo sporadicamente, non più di sei mesi per anno, essendo impegnata in una lunga tournée, e dunque per legge non può essere considerata residente spagnola. Ciò nonostante secondo l’accusa la pop star si sarebbe trasferita a Barcellona proprio nel 2011, anno in cui ha confermato la sua relazione con Gerard Piqué.

Nel mentre a intervenire sulla questione sono stati gli avvocati dell’artista colombiana, che hanno rilasciato una nota facendo chiarezza in merito. Andiamo a leggere cosa comunicano i legali della cantante.