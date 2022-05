Shark e Groove lanciano un nuovo tormentone dell’estate

Il tormentone dell’estate sta arrivando, e i rapper scaleranno la Hit Parade con Semplice. Esclusivamente per voi, cari lettori, il duo Shark e Groove ci parla in anteprima del nuovo brano che uscirà a breve e che è già destinato a diventare il tormentone dell’estate 2022.

La protagonista del singolo è una storia d’amore nata in una serata estiva in un paesino di periferia della Calabria. È l’incontro casuale di due ragazzi tra i tavolini del solito bar, con una ragazza mai vista prima. Una calda serata come tante altre, fatta di spensierate chiacchierate e risate tra amici fino alla chiusura del locale.

Per i due il tempo scorre velocemente, anche se fino a qualche ora prima neppure si conoscevano. Scivola via talmente in fretta che la mattina seguente il proprietario del bar trova i due ragazzi ancora lì, seduti a chiacchierare allo stesso tavolino dove li aveva lasciati.

La ragazza lamenta di vivere una situazione particolare della sua vita, sente che per lei è un momento difficile, ammette che riuscire ad affrontare e a tener testa alla realtà e alle sfide che la vita le mette davanti a volte non è facile. Ma il nuovo amico risponde che sì, certe volte è difficile vivere, eppure allo stesso tempo è Semplice.

E mentre le ore trascorrono, iniziano a conoscersi e a innamorarsi. Sono talmente presi l’uno dall’altro che nemmeno si accorgono dell’arrivo dell’alba.

Il duo rap Shark e Groove, tra una nota e l’altra, un ritornello e l’altro, cantando dice che alla fine vivere è semplice perché è la cosa più naturale del mondo. E a noi non resta che attendere l’uscita del singolo.

a cura di Ester La Uggi

