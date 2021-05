Si è laureata la figlia di Marco Durante: il papà al settimo cielo

Vittoria Durante si è laureata

Orgoglio alle stelle per la famiglia di Marco Durante, fondatore e attuale Presidente della ben nota agenzia di stampa LaPresse.

Vittoria, la figlia maggiore dell’imprenditore, ha conseguito la laurea in Business and Administration con indirizzo televisivo e marketing alla Southern Utah University, a Cedar City negli Stati Uniti.

Il look di Vittoria Durante

Vittoria Durante poco prima della cerimonia di laurea

Una posa di Vittoria prima della laurea

Vittoria Durante sorride per il traguardo raggiunto

Vittoria ha preso parte alla solenne cerimonia d’investitura degli studenti, indossando il mitico “tocco” sulla testa e sorridendo felice e appagata insieme agli amici e i colleghi più cari. Per l’occasione indossava un mini-abito nero che ha saputo metterne in risalto anche il giovane fascino.

Papà Marco non è riuscito a contenere l’entusiasmo di vedere la figlia raggiungere un traguardo tanto ambito, in un’università così prestigiosa e soprattutto in un momento non facile per il mondo intero.

Una carriera in ascesa

Malgrado abbia concluso il suo percorso di studi solo oggi, Vittoria Durante ha scelto di seguire le orme del padre già da un po’. Negli ultimi tempi ha conciliato lo studio prendendo parte al team di lavoro di un’importante agenzia di New York, la Associated Press. Chissà se in futuro la vedremo raccogliere davvero l’eredità paterna, portata alla ribalta grazie alla collaborazione con casa Agnelli.

LaPress ha gestito i rapporti con la stampa per il Lingotto e l’entourage di Gianni Agnelli, da Henry Kissinger al Principe Ranieri di Monaco. Ma si è anche occupata della diatriba mediatica che ha visto scontrarsi Lapo Elkann e Fabrizio Corona.

Nonostante il cospicuo carico d’impegni, Marco Durante ha sempre riservato grandi attenzioni alla propria famiglia. E quelle verso Vittoria, cuore di papà, sono solo l’ultima delle sue larghe dimostrazioni.

Complimenti dunque a Vittoria Durante per gli ottimi risultati e la carriera in ascesa, da tutta la redazione di Novella 2000 e Novella2000.it

