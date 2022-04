Isola: Silvano Michetti ha bestemmiato?

Durante la quinta puntata di questa sera hanno fatto il loro ingresso a L’Isola dei Famosi i due nuovi naufraghi Silvano Michetti e Nick Luciani, due dei membri dei Cugini di Campagna. Entusiasti di essere finalmente sbarcati in terra hondureña, hanno avuto modo di prendere subito confidenza con l’inviato Alvin, che gli ha subito posto le prime domande.

Silvano Michetti ha fatto notare subito come si sia fatto tutto il tragitto per raggiungere il barchino per poi lasciarsi sfuggire una frase. I telespettatori che commentano su Twitter il reality show sono certi si sia trattata di una bestemmia, anche se i dubbi sembrano comunque esserci e c’è chi sostiene abbia semplicemente fatto una esclamazione di stupore e non di certo imprecare.

Questo il video incriminato con le parole esatte pronunciate da Silvano Michetti…

SILVANO ARRIVA SULL'ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

Ad incrementare ulteriori dubbi è un “ahia” finale che si sente a fine video, come se qualcuno avesse sentito qualcosa di sospetto da parte del neo naufrago de L’Isola dei Famosi. Al momento non vi è assoluta certezza e siamo certi che la regia farà un ottimo lavoro per vederci chiaro e capire effettivamente cosa è accaduto. Non è chiaro se a Silvano sia veramente scappata la parola che in molti pensano, poiché è avvenuto tutto così velocemente che non ci si è resi conto subito dell’accaduto. Aleggiano non poche perplessità in merito.

Il web, come dicevamo, sembra essere diviso in questi minuti e i più si chiedono ora cosa succederà, dato che Silvano Michetti ha appena fatto il suo arrivo a L’Isola.

Attendiamo di capire quale sarà ora la decisione, semmai dovesse esserci, da parte della produzione del reality show e come valuterà queste affermazioni di Silvano Michetti. In attesa di news vi inviato a seguirci per altre curiosità sul programma.

