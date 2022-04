Chi è Nick Luciani? Età, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Nick Luciani, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Nick Luciani

Nome e Cognome: Nicolino Luciani

Nome d’arte: Nick Luciani

Data di nascita: 2 giugno 1970

Luogo di Nascita: Roma

Età: 51 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 91 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Moglie: Vanessa Perna

Figli: ha una figlia, Karen

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @lucianinick

Nick Luciani età e biografia

Chi è e quanti anni ha Nick Luciani, cantante dei Cugini di Campagna e concorrente a L’Isola dei Famosi 2022? Il cantante nasce a Roma il 2 giugno 1970. Di conseguenza la sua età è di 51 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 73 centimetri. Il peso è di circa 91 kg. Il suo vero nome è Nicolino.

Purtroppo non abbiamo informazioni in merito ai suoi genitori. Non sappiamo, quindi, cosa facevano la madre e il padre di lavoro.

Forse vi chiederete dove vive oggi. La risposta è a Roma con la sua famiglia. Passiamo, perciò, alla vita privata…

La vita privata di Nick Luciani

Parliamo, adesso, della vita privata di Nick Luciani, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Il cantante dei Cugini di Campagna ha una moglie. Lei si chiama Vanessa Perna e sono convolati a nozze nel 1999.

Il matrimonio si è svolto a Porta Latina, nella chiesa di San Giovanni. Da questa unione è nata anche una figlia che hanno chiamato Karen. Come riporta anche il sito Donna Pop, l’artista negli ultimi anni ha affermato di aver vissuto delle difficoltà economiche:

Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta… Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di casa.

Nick Luciani, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, a Pomeriggio 5 aveva anche affermato che la carriera da solista, dopo l’addio ai Cugini di Campagna, non era decollata. Si è, quindi, dovuto reinventare imparando a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’eletricista.

Prima di passare alla carriera e scoprire cosa fa oggi, scopriamo dove poterlo seguire sui social…

Dove seguire Nick Luciani: Instagram e social

Dove seguire Nick Luciani, la voce dei Cugini di Campagna e concorrente de L’Isola dei Famosi 2022? Possiamo trovare il cantante sulla sua pagina Facebook. Ha anche un account Twitter ma non viene utilizzato dal 2015.

Ha un profilo Instagram che conta più di 6mila follower. Qui lo vediamo condividere foto in cui si esibisce da solo o insieme ai suoi colleghi.

Ma cosa fa oggi il cantante dei Cugini di Campagna? Andiamo a ripercorrere in breve la lunga carriera…

Carriera

Nick Luciani fa parte dei membri storici, anche se non di quelli originali, dei Cugini di Campagna. La fondazione del gruppo, infatti, avviene nel 1970 e all’epoca il cantante era Flavio Paulin. Dal 1978 al 1985, invece, la voce è quella di Paul Gordon Manners. Gli succede, dal 1978 al 1985 Marco Occhetti.

Nel 1994 ecco arrivare il biondo dei Cugini di Campagna. Tra le canzoni di successo che lui ha aiutato a far diventare celebri possiamo ricordare, per esempio “Anima mia“, “Meravigliosamente“, “No tu no“, “Conchiglia bianca“, “Innamorata” e tanti altri.

A causa di alcuni litigi con Ivano Michetti, abbandona la band nel 2014. A questo punto chi è il nuovo biondo dei Cugini di Campagna? In sostanza, chi ha sostituito Nick Luciani? La nuova voce diventa Daniel Colangeli. Nel 2020, però, lascia il gruppo. Ma ecco che nel 2021 Nick torna con i Cugini di Campagna.

Dopo il suo ritorno nessuno si è più posto la domanda “chi è il nuovo cantante” perché per il momento continua a essere lui. Nonostante sul web ci si chieda chi è morto dei Cugini di Campagna, sono ancora tutti vivi. Quanti anni hanno? Parliamo dei membri aggiornati al 2022: Silvano e Ivano 75 anni, mentre Tiziano Leonardi 38 anni.

Album e canzoni

Nick Luciani, insieme ai Cugini di Campagna, ha inciso molti album e portato al successo diverse canzoni. Tra i dischi, per esempio, possiamo citare:

Anima mia (1997)

(1997) Amor mio (1998)

(1998) La storia (1999)

(1999) Una storia infinita (2003)

(2003) Sapessi quanto… e la storia continua (2006)

(2006) Mi manchi tu… da 40 anni (2011)

Passiamo, adesso, a un altro argomento. Nick Luciani e Silvano Michetti, nel 2022, partecipano a L’Isola dei Famosi…

Nick Luciani a L’Isola dei Famosi 2022

I due Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti approdano a L’Isola dei Famosi 2022 il 21 marzo. In studio, alla conduzione, troveremo Ilary Blasi. Cambiano invece gli opinionisti. A differenza del 2021, infatti, sulle poltrone troveremo Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Intervistato dalla rivista TV Sorrisi e Canzoni il cantante ha rivelato di voler partecipare con l’amico perché si completano. Silvano è allegro e capace di risolvere ogni problema. Lui, invece, può costruire qualcosa di utile per la sopravvivenza sull’isola.

Dichiarano di essere capaci di fare qualsiasi cosa, dal cuocere il cibo a costruire delle capanne. Non escludono dei momenti musicali per intrattenere il gruppo. Nick Luciani in valigia ha messo un sassolino portafortuna.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Passiamo, adesso, alla scoperta degli altri concorrenti che prenderanno parte a L’Isola dei Famosi 2022 oltre a Nick Luciani e il suo collega nei Cugini di Campagna Silvano Michetti:

Antonio Zequila – ELIMINATO

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise

Roger Balduino

Silvano Michetti e Nick Luciani

Il percorso di Nick a L’Isola dei Famosi 2022

Nick Luciani avrebbe dovuto iniziare il suo percorso a L’Isola dei Famosi 2022, insieme al suo amico e collega dei Cugini di Campagna Silvano Michetti, il giovedì 24 marzo. Ma il loro ingresso è stato posticipato.

Presto li vedremo interagire con gli altri naufraghi e scopriremo se riusciranno a cavarsela in Honduras.

1°e 2° settimana : Silvano e Nick dunque non sono ancora arrivati su L’Isola .

: e dunque non sono ancora arrivati su .

3° settimana: Il loro sbarco è previsto per il 4 aprile nel corso della puntata del lunedì (IN AGGIORNAMENTO)

