Chi è Silvano Michetti? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Silvano Michetti, componente dei Cugini di Campagna, dalla biografia, alla vita privata e la carriera fino a come seguirlo su Instagram.

Chi è Silvano Michetti

Nome e Cognome: Silvano Michetti

Data di nascita: 11 febbraio 1947

Luogo di Nascita: Roma

Età: 75 anni

Segno zodiacale: Aquario

Altezza: 1,69 m

Peso: 62 kg

Professione: batterista

Moglie: è sposato ma non conosciamo il nome della moglie

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: non ha social personali

Instagram dei Cugini di Campagna: @i_cugini_di_campagna_official

Profilo TikTok Cugini di Campagna: @icuginidicampagna7

Silvano Michetti età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Silvano Michetti, membro fondatore della band I Cugini di Campagna, quanti anni ha, dov’è nato e tutta la biografia. Silvano è nato a Roma l’11 febbraio 1947. Ha quindi 75 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Aquario. La sua altezza è di 1,69 m e il suo peso è 62 kg. Non ha tatuaggi sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, ha un fratello gemello, Ivano Michetti, col quale ha fondato la band I Cugini di Campagna. Sin da ragazzo, infatti, è appassionato di musica e col fratello iniziò a suonare riuscendo a farsi piano piano conoscere.

Molti si chiedono se Silvano Michetti è anche avvocato e la risposta è sì. Mentre mandava avanti la sua vita e carriera musicale, ha deciso di crearsi anche una carriera parallela. Ha quindi studiato diritto e si è laureato in Giurisprudenza con specializzazione in diritto d’autore e plagio musicale. Nel 2008 ha iniziato a fare il praticante presso uno studio legale, occupandosi di ogni tipo di cause.

Vita privata

Se dal punto di vista della carriera musicale sappiamo tanto di Silvano Michetti, sulla vita privata tutto tace. Il batterista è infatti una persona molto riservata.

Sappiamo che Silvano Michetti ha una moglie, ma non conosciamo il suo nome. Non sappiamo invece se abbia dei figli. Tutto tace da questo punto di vista.

Dove seguire Silvano Michetti: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Silvano Michetti, è possibile seguirlo sui social? Purtroppo non ha nessun profilo Instagram personale.

Esiste però il profilo Instagram ufficiale dei Cugini di Campagna. Questo è il modo per poter seguire qualcosa su di lui attraverso i social. La banda ha anche un profilo TikTok.

Carriera

La carriera di Silvano Michetti in ambito musicale ha inizio alla fine degli anni ’60 quando con il fratello Ivano forma un duo e inizia a suonare facendosi notare. Dopo aver ottenuto la fiducia di alcuni produttori della scena romana, in poco tempo hanno fatto nascere la band I Cugini di Campagna: era il 1970.

La formazione originale vedeva i due fratelli Michetti, Flavio Paulin e Gianni Fiori. Negli anni qualcuno se n’è andato, è stato sostituto da altri che sono rimasti solo per un periodo. La formazione attuale vede, oltre sempre ai due gemelli, Nick Luciani (dal 1994 al 2012 e poi è tornato del 2021) e Tiziano Leonardi (dal 2012). Silvano Michetti suona la batteria, le percussioni e si occupa di programmazione.

Silvano non ha mai lasciato il gruppo e non ha mai cercato fortuna da solista. Nonostante non abbia mai partecipato alla stesura dei brani, ha contruibuito al successo di canzoni davvero indimenticabili come Anima mia e Un’altra donna.

Album e canzoni

Quiesta la lista di tutti gli album in studio pubblicati:

1972 – I Cugini di Campagna

1973 – Anima mia

1974 – Un’altra donna

1975 – Preghiera

1976 – È lei

1977 – Tu sei tu

1978 – Dentro l’anima… e qualcosa dei giorni passati

1980 – Meravigliosamente

1981 – Metallo

1982 – Gomma

1991 – Kimera

1997 – Anima mia

1998 – Amor mio

1999 – La storia

2003 – Una storia infinita

2006 – Sapessi quanto… e la storia continua

2011 – Mi manchi tu… da 40 anni

2014 – Ti ho sognata mentre stavi ritornando

2017 – Una meravigliosa storia infinita

Questa invece la lista di tutti i singoli e i 45 giri pubblicati:

1970 – Il ballo di Peppe/Tolòn tolòn

1971 – Di di Yammy/La ragazza italiana

1972 – Un letto e una coperta/L’uva è nera

1973 – Anima mia/Te la dico

1974 – Innamorata/Il vascello

1974 – Un’altra donna/Un debole respiro

1975 – 64 anni/Oh Biancaneve

1975 – Preghiera/AAA ragazza cercasi

1976 – È lei/Love me sweetheart

1976 – Conchiglia bianca/Oh Eva

1977 – Tu sei tu/Donna

1977 – Viva D’Artagnan/La prima cosa che devi sapere

1978 – Dentro l’anima/Halloo cousins!

1979 – Solo con te/Mister Paul

1980 – Meravigliosamente/Festa

1981 – No tu no/Metallo

1981 – Valeria/Floridia

1982 – Uomo mio/Elastico

1982 – Cucciolo/Volando

1983 – Il saltapicchio/Il saltapicchio (versione strumentale)

1985 – Che cavolo d’amore/Che cavolo d’amore (versione strumentale)

1997 – Anima mia medley

1998 – Amor mio

1998 – La nostra terra/Il mio angelo

1999 – Sarà/Anima mia ah ah

2003 – Vita della mia vita

2006 – Sapessi quanto

2011 – Mi manchi tu

2012 – Il peperoncino

2014 – Ti ho sognata mentre stavi ritornando

2017 – Madre Teresa

La Fattoria

Nel 2006 i due gemelli Silvano e Ivano Michetti hanno partecipato alla terza edizione del reality La Fattoria. Furono eliminati nel corso dell’ottava puntata.

Silvano Michetti a L’Isola dei famosi 2022

Dal 21 marzo parte L’Isola dei famosi 2022 che porta i naufraghi di nuovo in Honduras. Qui i vip dovranno dimostrare di cavarsela nella sopravvivenza e anche di convivere in una situazione di disagio con altre persone a loro sconociute. Tra i naufraghi c’è anche Silvano Michetti in coppia con il collega della band I Cugini di Campagna Nick Luciani. Hanno deciso di partire per questa nuova esperienza insieme perché si completano a vicenda. A tal propposito hanno dichiarato:

“Sappiamo fare ogni cosa. Trovare cibo, cuocerlo, costruire una capanna per dormire, insomma tutto ciò che al momento risulterà indispensabile per vivere. Non escludiamo da parte nostra improvvisati momenti di svago artistico-musicali per risollevare il gruppo”.

In valigia Silvano ha messo una foto della moglie. E, una volta fnita questa esperienza, per I Cugini di Campagna ci saranno tanti concerti in Italia e in tutto il mondo.

Il percorso di Silvano Michetti a L’Isola dei famosi 2022

Il percorso di Silvano Michetti come naufrago de L’Isola dei famosi è stato posticipato rispetto a giovedì 24 marzo 2022.

1° e 2° settimana: Durante la seconda puntata sarebbero dovuti entrare Silvano e Nick. Il loro ingresso, però, pare sia rimandato.

3° settimana: Nella puntata del 4 aprile Silvano e Nick si aggiungono agli altri naufraghi (IN AGGIORNAMENTO)

