Ecco con quale naufrago farebbe l’amore Cicciolina

Durante la puntata de L’Isola dei Famosi in onda il 4 aprile 2022 abbiamo visto una clip all’interno della quale Cicciolina ha dato alcuni consigli di coppia a Lory Del Santo. Le due hanno parlato della frequenza con cui la showgirl e il fidanzato hanno rapporti intimi. Ma non solo, ha domandato anche se fosse già capitato anche sull’isola. Lory, però, ha detto di no a causa del caldo, della fame e della stanchezza.

In seguito è stata la Del Santo ha chiedere: “E tu con chi faresti questo movimento?“. Ilona Staller, questo il vero nome dell’ex star di film a luci rosse Cicciolina, ha risposto: “Forse Jeremias. Jeremias, secondo me, è un fico“. Successivamente ha proseguito nelle sue dichiarazioni:

Secondo me il se**o fatto bene fa molto bene alla pelle. Ascolta, ma tu ti metti delle guepiere… Perché potrebbe essere anche eccitante. Solo sul letto o dove? Secondo me è bello farlo variopinto. Per esempio, che ne so… Anche sulla lavatrice, in ascensore. Avete mai usato la vasca da bagno piena di olio profumato e rose?“.

Cicciolina, in seguito, tornati in studio non ha più parlato di Jeremias ma ha affermato a proposito di Lory: “I miei consigli sono sempre attuali. Il se**o è bello perché è un grande pianeta. Ovunque si può fare“. Successivamente le due protagoniste della clip hanno partecipato una sfida. L’obbiettivo è stato quello di trovare dei modi per sedurre un’altra persone. Ha vinto la Del Santo, la quale ha ricevuto un cuscino a forma di cuore.

