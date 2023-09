Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Settembre 2023

verissimo

Gli auguri di Silvia Toffanin alla figlia

Oggi è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin ha accolto in studio tanti ospiti. Sul finire, però, la conduttrice ha voluto ritagliarsi un piccolo spazio per sé. Come già accaduto in altre occasioni ha infatti speso delle parole importanti per la sua famiglia. In particolar modo ci ha tenuto a rivolgere un pensiero a sua figlia Sofia Valentina.

Nella giornata di oggi, infatti, la bambina festeggia il suo ottavo compleanno. Per tale ragione Silvia Toffanin ha colto l’occasione di mandarle un saluto poco prima di chiudere la puntata. Dopo aver ringraziato gli ospiti, il pubblico in studio e da casa che segue Verissimo con affetto, ha aggiunto:

“Ci tenevo oggi a fare gli auguri alla mia Sofia, che oggi compie 8 anni. Auguri cucciola, ti amo tantissimo”. Con queste tenere parole la conduttrice di Verissimo ha rivolto un pensiero a sua figlia. Ecco il video caricato sui canali ufficiali della trasmissione…

Il gesto di Silvia Toffanin ha fatto esplodere l’applauso dei presenti in studio e anche sui social in tantissimi hanno apprezzato e si sono uniti a festeggiare la piccola Sofia Valentina. Inutile dire che proprio gli utenti sul web hanno commentato inteneriti le parole della stimata presentatrice.

Ma non è la prima volta che vediamo in TV una dedica di questo tipo. Anche sabato 10 giugno 2023, al termine della puntata Verissimo – Le storie, Silvia Toffanin ha dedicato un tenero pensiero al figlio Lorenzo Mattia, che quel giorno ha festeggiato i suoi primi 13 anni: “Ci tenevo a dire una cosa personale, a fare gli auguri al mio principe Lorenzo che oggi compie 13 anni. Auguri amore”.

Sofia Valentina e Lorenzo Mattia sono nati dall’amore con Pier Silvio Berlusconi. Silvia Toffanin e il vice presidente Mediaset sono una coppia dal 2002.