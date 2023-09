Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Settembre 2023

Torna il consueto doppio appuntamento settimanale con Verissimo. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha visto in giornata odierna la presenza di Sonia Bruganelli tra gli ospiti.

La produttrice televisiva ha avuto modo di raccontare la separazione con Paolo Bonolis. In particolare ci ha tenuto a dire perché in un primo istante lei e il suo ex marito sui social hanno smentito i rumor dei giornali:

“Nel video abbiamo smentito perché volevamo parlare tra noi, mandare a scuola i miei figli e con le nostre madri che ormai sono sole il giorno dopo che la notizia della separazione era uscita non ci sembrava il caso”.

Sonia Bruganelli ha raccontato che si trovavano alle Maldive per confrontarsi: “Lo abbiamo detto perché era una mia necessità di essere sincera, di chiarire con lui e di dire alle persone che avevano scritto e detto: ‘lo decido io’”.

Oggi l’ex opinionista del Grande Fratello ha detto di essere rinata in questi mesi e di stare bene. Al contempo, nonostante la separazione, non esclude che se Paolo Bonolis dovesse trovare un’altra persona lei potrebbe arrabbiarsi: “Siamo fortunati perché nessuno dei due si è innamorato di un’altra persona. Non c’è più spazio ormai. Sarebbe stato diverso se uno dei due si fosse innamorato di un’altra persona”

In questo periodo Sonia Bruganelli ha apprezzato anche il comportamento di Paolo Bonolis. Sebbene alcuni amici abbiamo provato a farlo svagare, lui è sempre stato molto rispettoso.

Ma oggi Sonia Bruganelli ama ancora Paolo Bonolis? La risposta è sì. Il sentimento è rimasto da parte di entrambi: “La nostra famiglia è composta da cinque e non tre figli, da due nipoti e due suocere. Mia suocera ancora mi chiama tutte le sere. Se ci innamoreremo di nuovo? Può darsi. Non posso saperlo. Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite”.