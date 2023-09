Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Settembre 2023

verissimo

Gerry Scotti si commuove da Silvia Toffanin

Puntata di grandi ospiti questo pomeriggio a Verissimo. Silvia Toffanin in studio ha accolto Gerry Scotti per raccontarsi e parlare della nuova edizione di Io Canto Generation e di Caduta Libera, che da questa sera andrà in onda su Canale 5 con delle puntate speciali.

Tra i tanti momenti, però, ce n’è stato uno davvero emozionante in cui Silvia Toffanin ha mostrato la lettera che ha scritto per Gerry Scotti. Lei mai avrebbe immaginato che, a distanza di tanto tempo (ben 20 anni), sarebbero stati insieme in TV a lavorare per la stessa rete.

“Gerry grazie perché con te ho mosso i primi passi in TV e grazie per aver raccontato in questo studio (che era quello di Passaparola) hai raccontato i momenti più importanti della tua vita, le tue emozioni più forti”.

La lettera prosegue con Silvia Toffanin che ha ringraziato Gerry Scotti per averle insegnato il garbo con cui è giusto affrontare questa professione: “Lo stesso con il quale tutte le sere entri nelle case degli italiani all’ora di cena. Proprio uno di famiglia: lo zio Gerry”.

Il messaggio è così proseguito: “Ti ho conosciuto papà di Edoardo, che andava alle elementari. E tu appena potevi correvi dagli studi per andare a prenderlo a scuola. Oggi sei nonno di Virginia e Pietro. Questo mi riempie il cuore di gioia e tenerezza. Ricordi quando hai rubato il ciuccio alla mia piccola Sofia? Lì ho capito che saresti diventato un nonno perfetto. Pensa che anche lei appena ti vede ricorda ancora quella scena”.

Silvia Toffanin ha concluso la sua lettera sostenendo quanto Gerry Scotti sia un uomo di successo, stimato dai colleghi e un punto di riferimento nel panorama televisivo: “Stai celebrando i primi 40 anni di televisione e mi dici che sei appagato di quello che hai fatto. Questo credo sia un altro traguardo per il quale devi andare fiero. Non so cosa vorrai fare da grande, ma spero resterai a farci compagnia in TV per altri 40 anni. Non cambiare mai caro Gerry, resta sempre così. Ti voglio e vogliamo tutti bene”.

Le parole di Silvia Toffanin hanno molto commosso Gerry Scotti, che l’ha ringraziata.