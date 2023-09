Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Settembre 2023

The Kolors

The Kolors, interrotto il live sui Navigli

Ieri sera, come vi abbiamo già raccontato in un articolo precedente, i The Kolors si sono esibiti a bordo di uno dei battelli in Darsena. Un evento che ha molto entusiasmato il pubblico e che è stato ripreso anche da Rudy Zerbi lì presente con la band..

La gioia e l’entusiasmo però sono venuti meno nel momento in cui il concerto è stato interrotto. Pare infatti che il battello in questione abbia iniziato a imbarcare acqua. Il pilota per primo si è accorto del problema, mentre il pubblico preso dal momento non si sarebbe reso conto subito dell’accaduto.

Come si legge a fine concerto una delle imbarcazioni turistiche di NavigaMi, prestata a Vivident Italia per il live dei The Kolors, si è inclinata in modo pericoloso proprio nel punto in cui era stato costruito il mini palco. Di conseguenza il mezzo è stato evacuato e ancorato poi a un altro mezzo per essere poi svuotato dall’acqua.

Il Presidente di NavigaMI Francesco Zanibelli ha parlato dell’accaduto, spiegando che le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte. Il battello che ospitava i The Kolors è stato svuotato e riparato perfettamente. Resta da capire però il motivo che abbia portato a tutto questo.

Qualcuno sostiene che la calca degli ospiti presenti possa aver causato l’incidente durante il concerto dei The Kolors. Zanibelli, però, esclude questa ipotesi: “Dato che c’erano 35 persone e il battello ne può ospitare fino a 60. Nessuno si stava comportando in modo pericoloso. Quindi risulta più plausibile l’impatto con un oggetto abbandonato sui fondali visto che si recuperano spesso carrelli della spesa, pali della luce, motorini, biciclette, monopattini buttati nei canali da vandali”.

