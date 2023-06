NEWS

Nicolò Figini | 14 Giugno 2023

Le lacrime di Marta Fascina al funerale di Silvio Berlusconi

Oggi è una giornata molto triste per tutti coloro che volevano bene e conoscevano Silvio Berlusconi. Due giorni fa ci ha lasciati all’età di 86 anni dopo una lunga malattia che non è riuscito a sconfiggere. Oggi, 14 giugno 2023, si sono tenuti i funerali dell’ex premier e per onorarli si sono presentate le più alte cariche dello Stato ma anche diversi personaggi celebri in TV. Tra queste, per esempio, possiamo citare Silvia Toffanin, Federica Panicucci e Maria De Filippi.

Ovviamente non poteva mancare la sua famiglia. Oltre ai figli, infatti, abbiamo visto Marta Fascina. Quest’ultima è stata la sua compagnia fino all’ultimo momento dopo la separazione da Francesca Pascale. La loro storia d’amore risale al 2020, periodo nel quale sono stati fotografati insieme in Svizzera.

Non hanno mai celebrato un matrimonio ma il loro affetto è cresciuto giorno dopo giorno. Si è sempre parlato di una unione, la quale è stata celebrata nel marzo del 2022 presso la residenza di Lesmo. In quell’occasione la Fascina aveva detto:

“Il rapporto di amore e stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio”.

Un amore che oggi, nel giorno del funerale di Silvio Berlusconi, è visibile sul suo volto attraverso il dolore. Nel video qui sotto, infatti, la possiamo vedere vicina ai suoi cari mentre piange la scomparsa del compagno. Nel filmato, inoltre, possiamo notare anche Pier Silvio e gli altri figli del politico.

