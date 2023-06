Chi è Marta Fascina? Età, biografia, figli e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 13 Giugno 2023

Chi è

Fidanzata di Silvio Berlusconi, conosciamo meglio chi è Marta Fascina grazie a questa scheda riassuntiva che ci racconta qualcosa sul suo conto. Si passa dall’età alla biografia, i figli e dove seguirla su Instagram.

Chi è Marta Fascina

Nome e Cognome: Marta Antonia Fascìna (conosciuta come Marta Fascina)

Data di nascita: 9 gennaio 1990

Luogo di Nascita: Melito di Porto Salvo

Età: 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: politica e membro della Camera dei deputati

Fidanzato: Marta è stata la fidanzata di Silvio Berlusconi, fino alla scomparsa di quest’ultimo

Figli: Marta non ha figli

Profilo Instagram: @mf9milan

Marta Fascina età, biografia e altezza

Chi è e dov’è nata Marta Fascina e cosa conosciamo della sua biografia? Partiamo con il dire che la fidanzata di Silvio Berlusconi è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. La politica però è cresciuta a Portici, vicino Napoli.

Marta Fascina è figlia di Orazio e Angela. Il padre è stato cancelliere a Salerno, sua madre insegnante. Quando la politica era ancora piccola i suoi genitori hanno divorziato. Così ha vissuto insieme a sua mamma, al fratello Claudio e lo zio Antonio. Poi il trasferimento a Roma per studiare alla Sapienza, come vedremo in seguito. Queste sono le poche informazioni che abbiamo sulla sua famiglia.

Non conosciamo invece altezza e peso di Marta Fascina.

La vita privata

E della vita privata di Marta Fascina cosa conosciamo? Ha dei figli e un marito? No, Marta Fascina non ha dei figli, ma è stata la fidanzata di Silvio Berlusconi fino alla scomparsa di quest’ultimo il 12 giugno 2023.

Dopo la rottura tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, l’ex Premier nel 2020 fu fotografato in Svizzera proprio insieme a Marta Fascina. Da quel momento in poi, fino a oggi, sono diventati una coppia a tutti gli effetti.

Ma c’è stato un vero e proprio matrimonio tra loro? No, si è sempre parlato di unione. È il 19 marzo 2022 quando Berlusconi e la Fascina hanno celebrato il loro amore nella residenza di Lesmo. Insieme a loro tanti amici della coppia e colleghi. Non era presente invece il figlio del Cavaliere, Pier Silvio Berlusconi per questioni relative al Covid.

Proprio Berlusconi riguardo al suo legame con Marta Fascina disse in quell’occasione: “Il rapporto di amore e stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio”

Qualcuno si chiede invece quale sia il patrimonio di Berlusconi. Ebbene in tutti questi anni di carriera il politico lascia sicuramente tanti beni materiali alla famiglia, ma soprattutto un ricordo indelebile in ognuno di loro.

Dove seguire Marta Fascina: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Marta Fascina su Instagram e social vari? Abbiamo provato a fare una ricerca e sì. La compagna di Silvio Berlusconi è presente su Facebook e su Instagram, appunto.

C’è da dire che però, a differenza di quel che ci si potrebbe aspettare, è poco attiva sui suoi account ufficiali. Le poche cose pubblicate sono perlopiù dedicate alla politica. Di tanto in tanto compare qualche scatto in compagnia di Silvio Berlusconi o in vari momenti lavorativi.

In ogni caso Marta ha sempre avuto un rapporto speciale con la famiglia del suo fidanzato e a dimostrarlo sono gli scatti pubblicati da Berlusconi sui suoi social.

Carriera

Passiamo infine alla carriera di Marta Fascina. Fino a poco tempo fa non si conosceva granché. Sappiamo però che è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma.

Oggi Marta Fascina è un’addetta alle pubbliche relazioni e ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan così come nella fondazione della società. A volerla fortemente Adriano Galliani, che avrebbe poi convinto Silvio Berlusconi a coinvolgerla in politica con Forza Italia.

Da quel momento in poi, a favore del suo partito, ha scritto diversi articoli per il quotidiano Il Giornale.

Nel 2018 Marta Fascina è stata eletta alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. È segretario della IV Commissione Difesa della Camera. Ma non solo perché è anche responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia.