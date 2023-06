NEWS

Andrea Sanna | 12 Giugno 2023

GF Vip 7

Dopo la squalifica rimediata al GF Vip, Daniele Dal Moro in una live su Twitch svela di essere in causa e che appena potrà parlerà

GF, Daniele Dal Moro in causa dopo la squalifica

Dopo essere stato già protagonista dell’edizione Nip del Grande Fratello, abbiamo ritrovato Daniele Dal Moro anche nell’ultima edizione del reality dedicato stavolta ai Vip. A differenza però della precedente esperienza, stavolta non è riuscito ad arrivare in finale, causa squalifica.

Il veneto non ha avuto modo nemmeno di poter salutare i suoi compagni come si deve, così come tutti gli addetti ai lavori. Un qualcosa che sembra aver lasciato il segno in Daniele Dal Moro che, ancora oggi, ha spiegato come avrebbe voluto che le cose andassero in maniera del tutto differente.

In una live su Twitch Daniele Dal Moro ha risposto a tante domande da parte degli utenti e qualcuno gli ha scritto di avere qualche info in più sulla squalifica e cosa è accaduto. C’è da dire che lo stesso ex vippone una volta tornato sui social si è sfogato in più occasioni, facendo sapere che prima o poi avrebbe raccontato tutto, retroscena compresi.

E proprio a proposito di questo Daniele Dal Moro è tornato a parlarne durante la diretta, informando i fan di non poter esprimersi troppo a riguardo (almeno per ora), perché in causa. Queste le sue parole precise:

“Vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi acconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.

Daniele Dal Moro svela di essere in causa dopo la squalifica del GF Vip pic.twitter.com/1gX55MxLcz — disagiotv (@disagio_tv) June 12, 2023

Con queste parole Daniele Dal Moro ha quindi fatto sapere di trovarsi ad affrontare una particolare situazione, legata a una causa a seguito della squalifica al Grande Fratello Vip. Vedremo se a distanza di tempo il veneto tornerà a dire la sua su questo argomento.