Chi sono Simona e Gennaro di Matrimonio a prima vista 10

NEWS

Debora Parigi | 15 Marzo 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi sono Simona e Gennaro, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 10, quindi le informazioni che li riguardo e il loro percorso nel programma.

Chi sono Simona e Gennaro

Tra le coppie scelte per Matrimonio a pima vista 10 c’è quella formata da Irene e Matteo. Scopriamo la loro età, la provenienza, cosa fanno nella vita e le loro passioni.

Simona Viola ha 30 anni ed è di Viareggio. Come lavoro amministra il cantiere navale di famiglia insieme al padre e ai fratelli. Ha una bellissima famiglia di origini palermitane e cinque fratelli maschi. Le piace fare sport, andare a cena fuori e passare le serate in discoteca a ballare.

Gennaro Vergara ha 34 anni ed è di Reggio Emilia. Lavora da anni nel mondo della ristorazione – attualmente lavora come cameriere – anche se il suo sogno sarebbe fare il fotografo. È in ottimi rapporti con la famiglia e ha una sorella più piccola già sposata, e con una bimba. Gennaro è appassionato di fotografia, di ciclismo e di viaggi. E appena può va a correre in bici in giro per l’Italia.

Simona e Gennaro a Matrimonio a prima vista 10

Arrivati alla decima edizione di Matrimonio a prima vista, il programma va in onda tutti i mercoledì alle 21.20 su Real Time a partire dal 7 marzo 2023. Inoltre può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche quest’anno ha composto tre coppie in base ai provini e molti test attitudinali per trovare i migliori match. Queste sono le tre coppie della nona edizione:

Giulia e Mattia

Irene e Matteo

Simona e Gennaro

Per quanto riguarda Simona e Gennaro, gli esperti sono arrivati a sperimentare la loro relazione mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza. Così tra loro è uscito come risultato di affinità un 82%.

Il percorso nel programma

Simona e Gennaro sono stati scelti come una delle coppie di Matrimonio a prima vista 10, dopo, come detto, una lunga selezione di candidati. Ma come andrà il loro percorso? Saranno davvero affini o non ci sarà speranza per una storia futura? Vediamo quello che succede.