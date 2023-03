Chi sono Irene e Matteo di Matrimonio a prima vista 10

NEWS

Debora Parigi | 15 Marzo 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi sono Irene e Matteo, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 10, quindi le informazioni che li riguardo e il loro percorso nel programma.

Chi sono Irene e Matteo

Tra le coppie scelte per Matrimonio a pima vista 10 c’è quella formata da Irene e Matteo. Scopriamo la loro età, la provenienza, cosa fanno nella vita e le loro passioni.

Irene Pignieri ha 32 anni, viene da Milano, ma è originaria di Napoli. Laureata in economia, lavora come manager, direttore operativo e responsabile marketing di un noto brand della ristorazione. Il padre, la sorella e le migliori amiche sono le persone più importanti della sua vita. Appassionata di letteratura e storia dell’arte, ama anche fare shopping e organizzare feste con gli amici.

Matteo Riva ha 29 anni ed è di Milano. Ha studiato economia e ora lavora in banca come consulente. Ha una famiglia tutta al femminile, composta dalla mamma e due sorelle minori di cui si è sempre preso cura. Ama giocare a calcetto, fare aperitivi con gli amici e visitare città d’arte. Nella vita si è guadagnato tutto con le sue forze ed è molto orgoglioso di aver appena acquistato casa.

Irene e Matteo a Matrimonio a prima vista 10

Arrivati alla decima edizione di Matrimonio a prima vista, il programma va in onda tutti i mercoledì alle 21.20 su Real Time a partire dal 7 marzo 2023. Inoltre può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche quest’anno ha composto tre coppie in base ai provini e molti test attitudinali per trovare i migliori match. Queste sono le tre coppie della nona edizione:

Giulia e Mattia

Irene e Matteo

Simona e Gennaro

Per quanto riguarda Irene e Matteo, gli esperti sono arrivati a sperimentare la loro relazione mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza. Così tra loro è uscito come risultato di affinità un 93%.

Il percorso nel programma

Irene e Matteo sono stati scelti come una delle coppie di Matrimonio a prima vista 10, dopo, come detto, una lunga selezione di candidati. Ma come andrà il loro percorso? Saranno davvero affini o non ci sarà speranza per una storia futura? Vediamo quello che succede.