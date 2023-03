Chi sono Giulia e Mattia di Matrimonio a prima vista 10

NEWS

Debora Parigi | 15 Marzo 2023

Conosciamo meglio chi sono Giulia e Mattia, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 10, quindi le informazioni che li riguardo e il loro percorso nel programma.

Tra le coppie scelte per Matrimonio a pima vista 10 c’è quella formata da Giulia e Mattia. Scopriamo la loro età, la provenienza, cosa fanno nella vita e le loro passioni.

Giulia Martello ha 27 anni e viene da Bussoleno in provincia di Torino. Dopo il liceo turistico, ha vissuto 5 anni a Londra dove ha svolto diversi lavori. Da poco è tornata in Italia perché le mancava la famiglia. E qui lavora come impiegata. È figlia unica e adora i genitori. Con la mamma si confida e fa spesso viaggi. Il papà è come un amico e vanno sempre allo stadio insieme. Ama molto uscire e andare per locali. Fa molte camminate in montagna con il cane, le piace leggere e visitare musei.

Mattia Benedetto, ha 36 anni e viene da Cafasse in provincia di Torino. Dopo aver studiato informatica, ha iniziato subito a lavorare in proprio come giardiniere nell’impresa di famiglia. Ha una famiglia unita a cui è molto legato. I genitori sono in pensione e la sorella più grande ha due bambine che Mattia adora. Tra le sue passioni ci sono i video giochi e i film horror. Gli piace inoltre organizzare cene e cucinare. Ama la Scozia, ragione per cui spesso partecipa a feste scozzesi indossando il kilt.

Giulia e Mattia a Matrimonio a prima vista 10

Siamo arrivati alla decima edizione di Matrimonio a prima vista e il programma va in onda tutti i mercoledì alle 21.20 su Real Time a partire dal 7 marzo 2023. Inoltre può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche quest’anno ha composto tre coppie in base ai provini e molti test attitudinali per trovare i migliori match. Queste sono le tre coppie della nona edizione:

Per quanto riguarda Giulia e Mattia, gli esperti sono arrivati a sperimentare la loro relazione mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza. Così tra loro è uscito come risultato di affinità un 79%.

Il percorso nel programma

Giulia e Mattia sono stati scelti come una delle coppie di Matrimonio a prima vista 10, dopo, come detto, una lunga selezione di candidati. Ma come andrà il loro percorso? Saranno davvero affini o non ci sarà speranza per una storia futura? Vediamo quello che succede.