NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2024

Belve

Questa sera ad arrivare a Belve è stata Simona Ventura. La conduttrice durante l’intervista ha raccontato dell’aborto affrontato quando era più giovane.

Il forte racconto di Simona Ventura

Non mancano le emozioni questa sera a Belve. Dopo Marcella Bella, ospite del programma di Francesca Fagnani è stata Simona Ventura, attesissima dal grande pubblico. Nel corso dell’intervista così la conduttrice ha affrontato vari argomenti, parlando della sua carriera ma anche della sua vita privata. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha emozionato il web. Simona infatti ha raccontato dell’aborto affrontato quando era più giovane. In merito la Ventura, facendo commuovere tutti i telespettatori, ha affermato:

“Non passa giorno nella mia vita che non ci sia un pensiero per questo figlio mai nato. In quel momento lì era la cosa da fare. Non dico che fosse la cosa giusta, sono scelte sofferte. Solo le donne possono parlare di questo. Ho avuto delle persone che mi hanno aiutato”.

Ma non è finita qui. Su domanda diretta di Francesca Fagnani, Simona Ventura ha aggiunto: “Se la persona con cui ho concepito questo figlio l’ha mai saputo? No, mai”.

Senza dubbio questo toccante momento con protagonista la Ventura ha emozionato il pubblico e in molti si sono uniti al dolore della conduttrice.