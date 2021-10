Simona Ventura commenta il debutto di Citofonare Rai 2

2 Citofonare Rai 2: “Buona la prima”

Dopo la fortunata esperienza di Venezia 78, dove ha presentato il suo primo documentario da regista, Simona Ventura è tornata in TV con Citofonare Rai 2. La trasmissione, condotta a braccetto con l’amica Paola Perego, ha occupato la delicata fascia della domenica mattina, orfana da tempo del tradizionale Mezzogiorno in Famiglia.

La Ventura aveva già tentato di rilanciare – senza troppo successo – la stessa fascia oraria con La domenica Ventura (poi diventato La settimana Ventura). Ora ci riprova col sostegno e soprattutto il talento di una collega d’eccezione, insieme alla quale cercherà di tenere compagnia al pubblico tra interviste, consigli e tante sorprese.

Primi riscontri: parla Simona Ventura

La prima puntata, trasmessa ieri 3 ottobre dalle ore 11.15, ha registrato un’accoglienza ancora tiepida. Ma comprensibile, visto che fino alla scorsa settimana la rete mandava in onda tutt’altro.

L’idea di Citofonare Rai 2, poi, necessita di qualche puntata in più di rodaggio, prima di saltare a conclusioni affrettate – come molte testate hanno già fatto. Mettiamo per un attimo da una parte i numeri dell’Auditel per sottolineare l’atmosfera spensierata, ridanciana e leggera che l’accoppiata Perego-Ventura è riuscita a creare nella domenica di Rai 2, anche senza il bisogno di trovate inedite.

Tra le due conduttrici, per il momento è stata Simona Ventura a voler dire la sua dopo l’uscita degli ascolti. E dalle parole dell’ex volto dell’Isola dei Famosi si avverte l’entusiasmo di aver ripreso a lavorare, con la consapevolezza che c’è ancora da aggiustare il tiro per dirsi veramente soddisfatti.

Ecco che cosa ha scritto Super Simo via Instagram:

“Buona la prima. Grazie mille per ieri. Era importante partire. E, con voi così affettuosi, abbiamo ancora più voglia di migliorarci. Non vedo l’ora di rivedervi domenica prossima. Siamo partiti”.

Tutto tace invece da parte di Paola Perego, forse ostacolata dal down che in queste ore si è registrato sui social. A sostenerla c’è però il compagno, Lucio Presta, che sull’incrollabile Twitter trova il tempo di cinguettare:

Parte bene #citofonareRai2 dopo il vuoto di questi anni ed una controproposta molto forte . Brava alla squadra di @RaiDue — ellepi_one (@PrestaLucio) October 4, 2021

“Parte bene Citofonare Rai 2 dopo il vuoto di questi anni ed una controproposta molto forte. Brava alla squadra di Raidue”.

In attesa di scoprire se anche la Perego sceglierà di esprimersi, rinnoviamo il nostro in bocca al lupo a entrambe le conduttrici!