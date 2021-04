Chi è Paola Perego? Età, marito, vita privata e Instagram

Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla conduttrice Paola Perego. Ecco alcune delle tante curiosità su di lei: età, altezza, figli, marito e dove seguirla su Instagram.

Chi è Paola Perego

Nome e Cognome: Paola Perego

Data di nascita: 17 aprile 1966

Luogo di nascita: Monza

Età: 55 anni

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 58 kg

Professione: conduttrice, attrice e imprenditrice

Marito: Paola è sposata con Lucio Presta

Figli: Paola ha tre figli

Tatuaggi: Paola ha un tatuaggio sul polso destro

Profilo Instagram: @paolaperego17

Paola Perego età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia dell’amata conduttrice Paola Perego?

La conduttrice è nata a Monza il 17 Aprile 1966 e la sua età corrisponde a 55 anni. Tra le altre informazioni conosciamo anche altezza e peso, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 72 centimetri e 58 kg.

Cresciuta a Brugherio, si è poi trasferita a Milano dove ha cominciato a lavorare come modella. A soli 16 anni ha fatto il suo debutto in passerella.

Ma il suo sogno è sempre stato quello di entrare a far parte del mondo della tv, tanto da spingerla a fare i primi provini, che le hanno così aperto le strade e dato inizio alla sua carriera.

Carriera

Partendo da Antenna 3, la carriera di Paola ha preso il via e di anno in anno è stata un crescendo di soddisfazioni, fino a che Mediaset non ha deciso di portarla nelle sue reti, prima su Italia 1 e poi su Canale 5. Poi ancora varie esperienze a Telemontecarlo dove insieme a Remo Girone ha condotto Il settimo squillo.

Ha diviso il palco insieme a tanti volti noti della tv italiana, specie poi quando è approdata su Rai 2, dove ha condotto programmi come Mattino 2, Pomeriggio in famiglia e molti altri. Ha avuto il piacere di presentare anche Lo Zecchino d’oro e di sostituire, seppur per un tempo limitato, Rita Dalla Chiesa, a Forum.

Contesa tra Rai e Mediaset ha ritrovato grande successo grazie alla conduzione della seconda edizione de La Talpa e per un breve periodo a Verissimo. Prima con Buon Pomeriggio (eliminato dai palinsesti nel 2017) ha avuto il piacere di prendere le redini di Buona Domenica, storica trasmissione guidata da Maurizio Costanzo.

Sono veramente tante le trasmissioni che l’hanno vista protagonista, che riportarle tutte è pressoché impossibile. Le altre proviamo a raggrupparle qui sotto:

Questa domenica

La Fattoria

Lo Show dei record

Ti lascio una canzone

Se…. A casa di Paola

La vita in diretta

Così vicini così lontani

Il dono

Amata dal pubblico italiano, Paola Perego dopo 9 mesi lontana dal piccolo schermo, a gennaio del 2019 è tornata a condurre una trasmissione su Rai 1, Superbrain, giunto alla sua terza edizione. In quest’occasione ha condiviso l’esperienza insieme a Francesco Paolantoni. E a seguire ha presentato Ascoltami e ancora Il Filo rosso.

Tra l’altro nel 2019 ha preso parte alla puntata di Ciao Darwin 8 che ha visto sfidarsi le due squadre: Tv VS Web. Le ha capitanato la fazione del mondo del piccolo schermo, mentre dall’altra parte si è ritrovata contro il duo il Pancio ed Enzuccio. Tra le altre curiosità di quella puntata, la presenza di Padre Natura, rappresentato dal bellissimo modello Filippo Melloni.

Tra le tante cose, in questi anni, Paola Perego ha annunciato il suo ritorno in TV e più precisamente in Rai e ha scritto un libro dal titolo Dietro le quinte delle mie paure.

Ecco di seguito qualche curiosità sulla sua vita privata, tra marito e figli…

Vita privata: figli e marito

La conduttrice è reduce da un primo matrimonio con il calciatore ex Napoli, ora osservatore dell’Udinese, Andrea Carnevale. La coppia si è conosciuta negli anni ’80 e insieme hanno avuto due figli: Giulia e Riccardo.

Nel 97 però Paola Perego ha chiesto il divorzio, ottenuto poco dopo. Nella vita privata di Paola però non sono mancate le sorprese poiché ha conosciuto l’agente Lucio Presta di cui si è perdutamente innamorata. Dopo 10 anni di fidanzamento è diventato suo marito il 25 settembre del 2011, quando i due si sono sposati. Tra l’altro è anche socia di Arcobaleno Tre, agenzia di suo marito Lucio.

Seppur giovanissima è già nonna. Sua figlia Giulia ha dato alla luce il piccolo Pietro, di cui la conduttrice condivide tantissime foto su Instagram. Una gioia immensa che non riesce a contenere…e come darle torto! Ecco di seguito dove poterla seguire…

Dove seguire Paola Perego: Instagram e social

Come altri volti conosciuti del piccolo schermo, anche Paola Perego è possibile seguirla su Instagram. Il suo account ufficiale conta circa 293 mila follower.

Molto social, la conduttrice gestisce personalmente il suo profilo e condivide con i suoi sostenitori ogni momento della sua vita privata e non solo. A Paola piace raccontarsi e raccontare tutto ciò che la circonda e restare in contatto così con i suoi fan, che da sempre la celebrano.

Tante sono le foto che ritraggono la Perego insieme alla sua famiglia e in compagnia del piccolo Pietro, suo nipote.

In data 2 aprile 2021 Paola Perego risulta ospite a Ciao Darwin 8 (puntata in replica) al timone della categoria TV. Appuntamento dunque alle 21:30 su Canale 5.

