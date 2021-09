11 Red carpet Venezia 78: le nuove foto

Continua (almeno fino al prossimo 11 settembre) la promenade di star del mondo dello spettacolo e del cinema sul red carpet del 78 Festival del Cinema di Venezia.

Nelle ultime ore, il Lido ha assistito all’arrivo di personaggi del calibro di Nancy Brilli, Ambra Angiolini, Simona Ventura (che ha presentato il suo primo film da regista), ma anche Elisabetta Gregoraci, Albano con la figlia Jasmine, Andrea Bocelli e tanti altri.

Qui sotto trovate gli scatti che li hanno immortalati, tra look scintillanti e un’eleganza che mai come quest’anno ha fatto da padrona indiscussa del tappeto rosso.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è approdata sulla passerella dell’Hotel Excelsior per l’immancabile bagno di flash dei paparazzi.

Per lei, un abito cocktail decorato con delle note musicali, diventato immediatamente virale sui social.

Mai però come l’abito gonfio e quasi spumoso che la showgirl reduce dal successo estivo di Battiti Live e dall’ultima edizione del Grande Fratello VIP ha sfoggiato in serata, calcando come tante altre star hollywoodiane il red carpet di Venezia 78.