Le parole di Simona Ventura

Sono ore intense nella casa del Grande Fratello Vip 7, e in molti come sappiamo si sono scagliati contro alcuni dei Vipponi, in particolare contro Giovanni Ciacci. Poco fa come se non bastasse a lanciare una frecciatina all’opinionista è stata anche Simona Ventura. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. L’abbandono di Marco Bellavia ha scatenato un vero e proprio caos sui social. A quel punto la stragrande maggioranza degli utenti ha duramente attaccato i concorrenti, colpevoli di non aver teso la mano al conduttore in un momento così delicato.

A finire nel mirino del web è stato in particolare Giovanni, che è stato criticato per alcune sue dichiarazioni e per certi suoi atteggiamenti. La questione è stata così affrontata stasera durante la diretta del Grande Fratello Vip 7 e lo stesso Ciacci ha cercato di giustificarsi, venendo però ripreso da Alfonso Signorini.

Nel mentre sui social gli utenti stanno dicendo la loro sui social. A intervenire è stata anche Simona Ventura, che ha lanciato una frecciatina contro Giovanni. La conduttrice ha infatti affermato: “Ciacci si è fatto riconoscere”.

Ciacci si è’ fatto riconoscere . #GrandeFratelloVip — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 3, 2022

Nel mentre Signorini ha annunciato diversi provvedimenti per i Vipponi nel corso della serata. Non resta che attendere dunque per scoprire quello che accadrà.

