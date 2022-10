L’ultimo straziante confessionale di Marco Bellavia prima di lasciare il GF Vip (VIDEO)

Il confessionale di Marco Bellavia prima di uscire dal GF Vip

La puntata di stasera del GF Vip 7 è inizata parlando subito di Marco Bellavia, del suo abbandono e soprattutto del perché si è trovato costretto a lasciare il reality. Non parliamo solo dei suoi problemi e disagi, ma di come la chiusura degli altri coinquilini non abbiano per niente aiutato. E soprattutto sono stati la causa più importante della sua uscita.

Alfonso Signorini ha quindi ripercorso quanto accaduto da giovedì scorso ad oggi insieme ai concorrenti del GF mostrando loro quello che Marco ha detto e quello che anche loro hanno fatto e detto. A tal proposito, è stato mostrato a tutti l’ultimo confessionale che Bellavia ha fatto poco prima dell’uscita.

Marco Bellavia ha detto in confessionale di provare un forte disagio e di angoscia a stare dentro la Casa. Ha quindi chiesto di poter uscire, chiedendo anche scusa alla redazione. Poi è scoppiato in lacrime dicendo “Non ce la faccio più”. Ecco il video del suo ultimo confessionale:

Questo video è davvero forte, perché dimostra tutta la fragilità che ha avuto Marco in questi giorni. E si vede anche il dispiacere di non aver trovato un aiuto, una mano amica tra tutti coloro che sono all’interno della Casa. Solo pochissimi si sono avvicinati. Ma non sono bastati per superare le bruttissime parole ricevute e l’indifferenza.

Potete seguire la diretta e rivedere i momenti sul sito di Grande Fratello.

Novella 2000 © riproduzione riservata.