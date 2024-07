Sono ormai anni che il pubblico spera in un possibile ritorno di Simona Ventura alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Solo nelle ultime ore così la presentatrice è tornata a parlare del reality show, riaccendendo le speranze dei fan.

Simona Ventura su L’Isola dei Famosi

Dopo settimane ricche di gioia, Simona Ventura sta per tornare a concentrarsi sulla sua carriera e a breve la rivedremo finalmente sul piccolo schermo. Solo pochi giorni fa infatti sono stati presentati i Palinsesti Rai della prossima stagione televisiva e tra le protagoniste ci sarà proprio l’amata conduttrice, da anni nel cuore del pubblico. Simona infatti tornerà in tv con un nuovissimo adventure game che andrà in onda nel 2025 e che è già attesissimo. Ma non solo. A settembre infatti la Ventura sarà anche al fianco di Paola Perego per la nuova edizione di Citofonare Rai 2. In merito la presentatrice, intervistata da Superguidatv, ha affermato:

“Citofonare Rai 2 torna per la quarta edizione. Siamo felici. Sarà sempre più una edizione comica. A noi diverte molto tirare fuori una comicità e dare un po’ di intrattenimento e leggerezza alle persone che sono a casa la domenica mattina. Quindi conto che Citofonare Rai 2, soprattutto la domenica, faccia tanto compagnia”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso della chiacchierata, Simona Ventura è tornata anche a parlare de L’Isola dei Famosi. Sappiamo bene che per anni la conduttrice è stata la regina indiscussa del reality show, che sotto la sua guida ha prosperato e portato a casa ottimi risultati. Da tempo dunque il web chiede a gran voce un ritorno della Ventura alla conduzione del programma e proprio nelle ultime ore dunque la presentatrice ha affermato.

“Se L’Isola è un format che si è un po’ usurato? Assolutamente no. Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico”.