Tony di Temptation Island avvistato in un locale e in seguito a cena con una nota influencer: ecco cosa sta accadendo

Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione che sta facendo discutere il web. Tony di Temptation Island è stato infatti avvistato con una nota influencer. La storia con Jenny è giunta al capolinea?

Tony di Temptation Island a cena con un’influencer

Senza dubbio tra i protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island ci sono Tony Renda e Jenny Guardiano. I due, insieme da diversi anni, stanno appassionando il pubblico con il loro viaggio nei sentimenti e in molti si chiedono già come terminerà il loro percorso. In particolare il dj è finito spesso nel mirino del web per alcuni comportamenti che non sono piaciuti a gran parte dei telespettatori. Mercoledì 24 e giovedì 25 intanto su Canale 5 andranno in onda le ultime due puntate del programma targato Maria De Filippi e scopriremo dunque cosa accadrà tra i due fidanzati.

In attesa di saperne di più, in queste ultime ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Tony infatti è stato avvistato in un locale e in seguito a cena con una nota influencer. Di chi parliamo? Nientemeno che di Gaia Bianchi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando proprio la creator ha postato sui social alcuni contenuti in cui appare in un locale. Nello stesso posto c’era anche il protagonista di Temptation Island e poco dopo i due sono stati avvistati a cena insieme. A quel punto in rete è impazzato il gossip e i più si sono chiesti cosa stesse accadendo. C’è anche chi ha parlato di una presunta rottura tra Tony e Jenny, tuttavia le cose stanno in maniera diversa.

Pur non sapendo cosa sia accaduto tra la coppia, ciò che è certo è che tra Renda e la Bianchi non c’è altro che una semplice amicizia. Tony e Gaia infatti erano insieme ad altre persone e nulla ha lasciato presagire che tra loro ci fosse un possibile flirt. Ma come sarà terminato il viaggio nei sentimenti della coppia protagonista del reality show? Lo scopriremo solo tra pochi giorni.