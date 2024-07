In queste ore a tornare al centro dell’attenzione sono stati Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che avrebbero smesso di seguirsi sui social. A seguito di alcune critiche però l’attrice interviene per fare chiarezza per la prima volta.

Cosa sta accadendo tra Beatrice Luzzi e Garibaldi

Quello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è stato un rapporto altalenante, in particolare nella casa del Grande Fratello. Come sappiamo però poco prima che il reality show volgesse al termine i due hanno avuto modo di chiarirsi e da quel momento si sono poco a poco riavvicinati. Dopo aver lasciato il programma, l’attrice e l’ex collaboratore scolastico hanno iniziato a frequentarsi e a sentirsi assiduamente, alimentando così le speranze dei fan. A oggi, pur non avendo confermato il ritorno di fiamma, Beatrice e Giuseppe sembrerebbero essere unitissimi e solo di recente hanno annunciato l’arrivo di un progetto congiunto, sul quale c’è però ancora molto mistero.

Nelle ultime ore tuttavia qualcosa ha fatto preoccupare i sostenitori della coppia e sul web è scoppiata la polemica. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando alcuni utenti hanno notato che la Luzzi e Garibaldi hanno smesso di seguirsi sui social. A quel punto i più si sono chiesti cosa stesse accadendo e a dire la loro sono stati anche diversi leoni da tastiera, che hanno aspramente criticato gli ex gieffini.

Poco dopo però a intervenire e a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la stessa Beatrice Luzzi, che replicando a uno degli attacchi ricevuti ha affermato: “Io non l’ho tolto. Non so cosa sia successo. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui…che pa**e”.

Pare dunque che non ci sia alcuna tensione in corso tra Beatrice e Giuseppe. Gli ex protagonisti del Grande Fratello sembrerebbero essere ancora in ottimi rapporti e i fan dunque possono dormire sonni sereni.