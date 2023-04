Simone Basile: ‘Sono diventato Ottavorediroma’

Social

Redazione | 26 Aprile 2023

Simone Basile è conosciuto nel mondo del social e anche un po’ in televisione come “Ottavorediroma”, soprannome che tutti semplificano con “Ottavo”.

Lo abbiamo incontrato per scoprire chi c’è dietro il personaggio, per conoscere Simone oltre Ottavo.

Intervista all’Ottavorediroma

Simone, chi eri prima di diventare “Ottavo”?

“Nasco da un papà commercialista e una mamma assistente alla poltrona dentistica. Ho frequentato regolarmente tutte le scuole fino alla laurea: triennale in anatomia patologica istologica e specialistica in tanatotecnica”.

Studi non tanto comuni, che sono poi diventati un lavoro?

“Sì: nel 2009 ho aperto un’impresa di onoranze funebri, che ha avuto successo in poco tempo, e nel 2016 una rivendita di auto, che c’entra meno con gli studi…”

Ma non eri soddisfatto.

“Dentro me sentivo che qualcosa doveva cambiare… Da ex balbuziente iniziavo a fantasticare su come sarebbe stato fare spettacolo, anziché limitarmi a guardarlo in TV da spettatore…”

Qual è stata la scintilla che ti ha fatto cambiare?

“Un anno fa ho incontrato un mio amico influencer che mi ha proposto di comparire in alcue dirette e video sui suoi social. Ho accettato subito: desideravo solo quello. Così mi sono trovato in poco tempo in un mondo nuovo, ma nel quale mi piaceva stare. Creo un hastag #Topdecristo, il mio marchio, lo metto un po’ ovunque, sui video, sulle stories di Instagram, e spesso anche sui miei vestiti. Me lo sono anche tatuato…”

Il sogno di diventare famoso

Quando ti sei reso conto che stava funzionando?

“I follower sono cresciuti, e le persone hanno inziato a riconscermi e fermarmi per strada per chiedermi dei selfie… Una bella nuova emozione per me”.

Com’è Ottavo, il tuo personaggio?

“È un personaggio trash: o lo ami o lo odi. Nei miei video dico sempre ciò che penso, e spesso posso risultare scomodo”.

Parli di tutto ma non di politica. Perché?

“Ci ho provato, ma non fa per me: io la bocca chiusa non la so tenere”.

E i colori su barba e capelli?

“Un’intuizione venuta all’improvviso poco tempo fa. Dovevo fare un provino, e mi sono presentato conciato così. Mi hanno scelto, forse proprio per questo… chissà”.

Single o accompagnato?

Ti aspettavi di avere successo?

“Di certo non mi sarei aspettato che dopo 17 anni di balbuzie oggi accendi una telecamera e io parlo… Per me è un miracolo frutto di tanto impegno. Ora ho fiducia nelle mie capacità, e credo che nel mondo dello spettacolo sarei in grado di fare molto più di ciò che faccio ora sui social”.

Ottavorediroma ha una principessa?

“Da bambino dicevo: ‘Voglio essere famoso e sposare una principessa’. La fama è arrivata. La principessa non ancora. A oggi nessuna ancora sa mettere in ordine i disordini della mia vita. Sono un disastro per tante cose, e per tante perfetto…”.

a cura di Massimiliano Caroletti