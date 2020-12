1 A causa di Samantha de Grenet, Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, si scaglia contro il Grande Fratello Vip: ecco perché e cosa è accaduto

Sono ormai mesi che Simone Gianlorenzi interviene spesso su quanto accade all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, per difendere sua moglie Stefania Orlando. In più occasioni il musicista ha detto la sua sui concorrenti che hanno duramente attaccato la conduttrice, e non solo. Per questo quando la gieffina qualche giorno fa ha pesantemente discusso con Samantha de Grenet, che ha speso parole durissime nei confronti della Orlando, che hanno sconvolto il web, Gianlorenzi non ha potuto fare a meno di intervenire nuovamente. In molti infatti si aspettavano che la showgirl venisse squalificata dal gioco, a seguito delle sue affermazioni. Tuttavia gli autori hanno deciso di non punire la de Grenet, che è così rimasta in casa per proseguire il suo percorso.

Così su Twitter, Simone Gianlorenzi ha detto la sua in merito, tirando in ballo anche Denis Dosio, che come ricorderemo è stato espulso dal Grande Fratello Vip 5 per via di una bestemmia. Il musicista si è chiesto perché il giovane blogger abbia meritato la squalifica per un incidente, e Samantha de Grenet invece no. Ecco le parole di Simone a riguardo:

“Penso al povero Denis Dosio, un ragazzo alle prime esperienze tv, giovane, puro, fresco. Se hanno perdonato “io ti uccido” che avrà fatto mai per essere fuori da tutto? Si sarà lavato i denti nell’acquasantiera? Avrà stuprato una suora col crocifisso? Dev’essere Satana”.

