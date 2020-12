Chi è Samantha de Grenet? Età, altezza, marito e Instagram

Andiamo alla scoperta di tutte le informazioni utili per conoscere al meglio Samantha de Grenet. Dal lavoro che fa oggi alla sua vita privata, passando anche l’avventura al Grande Fratello Vip 5.

Samantha de Grenet biografia, età e altezza

Chi è Samantha de Grenet? Nasce a Roma il 9 novembre 1970 da genitori aristocratici. Ha un’altezza pari a 1 metro e 76 centimetri e 50 anni d’età. Il padre si chiama Mario, mentre la madre Gabriella Marina. La sua famiglia è composta anche da un fratello, Fabio, e da una sorella, Ilaria. Inoltre risulta nipote di Ugo de Grenet e Amalia de Sangro, principessa di Fondi.

Qualche hanno fa la conduttrice televisiva ha passato davvero un brutto momento. Infatti ha scoperto di avere una brutta malattia, ovvero un tumore. In un primo momento ha fatto togliere il nodulo al seno, per poi subire l’operazione per la rimozione definitiva. A parlato, poi, della sua esperienza durante un’esclusiva intervista con Novella2000:

Mi sto riprendendo“, ci ha detto. “Accanto a me ho avuto una task force senza pari, oltre ai medici. Una famiglia pazzesca, mio marito che amo come nessuno, mio figlio che si è comportato da grande, e i miei.

Come se non bastasse, inoltre, Samantha nel 2020 ha anche contratto il Coronavirus. Per fortuna, però, tutta la sua famiglia non ha subito gravi conseguenze.

Vita privata

Passiamo, ora, alla vita privata di Samantha de Grenet, raccontando qualcosa circa la sfera sentimentale. Partiamo dal 1998, anno in cui ha iniziato una relazione con l’attore Leonardo Pieraccioni. Storia, poi, conclusa dopo due anni e mezzo. Di recente, nel programma Vieni da me, ha ripensato a questo suo amore avvenuto dopo dopo un matrimonio lampo quando era molto giovane:

Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo, non volevo dare un’arma ai malpensanti. Non volevo passare per quella che faceva cinema perché ero fidanzata con un regista.

Circa la loro rottura, invece, la de Grenet ha parlato soltanto di “tempi sbagliati“. Ad ogni, modo, dopo di lui è arrivato Luca Barbato, con il quale ha avuto una lunga e travagliata relazione.

La storia con il marito Luca Barbato

Nel 2005 Samantha de Grenet si sposa con l’ingegnere Luca Barbato. La coppia ha anche un figlio, ma dopo poco più di un anno si separa. Tempo dopo, nel 2014, fa sapere di una nuova frequentazione con l’allora ex marito e annuncia il matrimonio per l’anno successivo. durante una chiacchierata sempre con Novella2000, quindi, ha raccontato degli ostacoli superati e del loro amore mai spento:

Ci siamo scelti e riscelti. Si torna solo da chi si ama veramente. E a chi dice che la nostra è una minestra riscaldata rispondo che è più buona di quella appena fatta! In realtà noi ci siamo lasciati e siamo tornati dopo cinque anni, nei quali l’amore non ci aveva mai abbandonato, e che sono stati fondamentali per farci capire gli errori commessi in passato. Tant’è che oggi la nostra storia è più forte di prima.

In seguito, poi, ha parlato anche del segreto che fa da collante a una coppia che si è ripresa a distanza di cinque anni dalla separazione:

Eravamo le stesse persone, con gli stessi principi e i medesimi valori. Ma con una consapevolezza maggiore, e soprattutto con una maturità maggiore. Siamo stati bravi e anche fortunati a ritrovarci, e oggi siamo ancora più uniti.

Dove seguire Samantha de Grenet: Instagram, Facebook e profili social

Scopriamo, adesso, dove tutti i fan possono seguire Samantha de Grenet. La conduttrice ha gli account su tutti i profili social più importanti al momento. Infatti la si può trovare, per esempio su Twitter e Facebook. Su entrambi, però, non è molto attiva. Nel primo caso l’ultima pubblicazione risale a maggio 2020, mentre nel secondo caso il post più recente è del mese di novembre. Se la volete davvero seguire e rimanere aggiornati, in maniera costante, sulla sua vita, potete accedere alla sua pagina Instagram. Qui, infatti, troverete foto insieme agli amici, ai famigliari e al suo cane. Non mancano di certo vari selfie che la mostrano mentre si rilassa o immagini inerenti al lavoro.

Carriera di Samantha de Grenet

La carriera di Samantha de Grenet parte negli anni ’80 quando viene scoperta da Riccardo Gay, proprietario di una celebre agenzia per modelle. Di lì a poco vince il concorso Fotomodella dell’anno, ma siccome non ha ancora compiuto 15 anni non possono consegnarle il titolo. Tuttavia le viene assegnato il premio speciale della giuria. Da qui in poi ha inizio una lunga scia di successi che ci prepariamo a elencarvi qui sotto.

Programmi televisivi

Qui di seguito, adesso, potete trovare la lista completa dei programmi televisivi ai quali ha preso parte Samantha de Grenet nel corso della sua lunga carriera in TV. Ecco, perciò, l’elenco:

Donna sotto le stelle (1987-1992; 1993-2003)

(1987-1992; 1993-2003) Svalutation (1992)

(1992) Modapolis (1993)

(1993) Più di così (1993)

(1993) Bellissima (1993)

(1993) Jammin (1994-1995)

(1994-1995) 8 mm (1995)

(1995) Chi c’è… c’è (1996-1997)

(1996-1997) Capolinea (1997)

(1997) Kermesse (1997)

(1997) Bazar (1997-1998)

(1997-1998) Cinque minuti con Samantha (1998)

(1998) Tappeto volante (1998-1999)

(1998-1999) Sette per uno (1999)

(1999) Candid Camera Show (1999-2000)

A partire, poi, dagli anni 2000 la carriera di Samantha de Grenet non accenna a fermarsi. Ecco, infatti, i tanti altri impegni che l’hanno tenuta occupata per la prima parte del nuovo millennio e non solo:

Candid Angels (2000-2001)

(2000-2001) Express on the Beach (2000)

(2000) Beach Party (2000)

(2000) Trenta ore per la vita (2000)

(2000) Beach Soccer (20001)

(20001) 44° Festival di Castrocaro (2001)

(2001) In tour (2002)

(2002) La talpa (2004)

(2004) 2° Concerto per l’Europa unita (2005)

(2005) Zecchino d’Oro (2010)

(2010) 7° Premio Città di Monopoli (2011)

(2011) Come mi vogliono (2013)

(2013) L’Isola dei Famosi 12 (2017)

(2017) 7° Premio Sinfonie d’autore (2017)

(2017) Grande Fratello Vip 5 (2020-2021)

All’attivo, inoltre, Samantha de Grenet ha anche alcune partecipazioni a fiction, come per esempio Cuori rubati (2002) e I misteri di Cascina Vianello (1997). Al cinema, invece, è apparsa nel film di Jerry Calà intitolato Ragazzi della notte. Che lavoro fa oggi? È una influencer e sicuramente tornerà a far parlare di sé, ancor più in vasta scala, entrando al GF Vip. Inoltre con il fratello ha organizzato una linea di barrette nutritive per chi pratica sport.

L’Isola dei Famosi

Sicuramente in molti ricorderanno Samantha de Grenet come concorrente della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Insieme a lei era presente anche un’altra celebrità che incontrerà presto di nuovo al GF Vip. Stiamo parlando di Dayane Mello. All’epoca le due sembrava avessero litigato, come ha fatto notare anche un utente su Instagram. Tuttavia, la showgirl ci ha tenuto a fare una precisazione:

Io non ho litigato con lei. Anzi abbiamo fatto insieme una settimana in nomination, dove siamo state bene… Poi lei è uscita e si è fatta influenzare da qualcuno. Avremo modo di chiarire

Sembra, quindi, che la de Grenet entrerà senza nessun rancore nei confronti della modella. Cosa succederà quando Dayane la vedrà arrivare? Lo scopriremo molto presto.

Samantha de Grenet al Grande Fratello Vip 5

Samantha de Grenet stessa ha rivelato tramite un video su Instagram la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ha anche spiegato le sue ragioni:

Molti vedono queste avventure in maniera divertente, goliardica e carina. Comunque sono esperienze. Altri, invece, nicchiano un po’, storcono un po’ il naso. Io sono dell’idea che si può fare tutto in maniera onesta, in maniera elegante, sorridente e positiva. Tutto ci può insegnare qualche cosa. Sarà una bellissima esperienza. Io sono entusiasta, al momento. Spero lo sarete anche voi nel vedermi da casa.

Questo video Samantha de Grenet non l’ha fatto sola. Accanto a lei, infatti, abbiamo potuto vedere anche la truccatrice e amica Arianna. Quest’ultima si occuperà dei suoi social durante la permanenza nella Casa.

I concorrenti del GF Vip 5

All’interno del Grande Fratello Vip 5, insieme a Samantha De Grenet nella puntata del’11 dicembre 2020, fanno il loro ingresso anche Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Moti ancora, però, i personaggi famosi dentro la Casa. Scopriamo di chi si tratta facendo un piccolo riassunto che comprende anche quelli eliminati, ritirati ed espulsi. Partiamo, perciò, dagli uomini:

Veniamo, ora, al gruppo delle donne del GF Vip 5, del quale si ritroverà a far parte anche Samantha de Grenet, ovviamente:

Il percorso di Samantha de Grenet nel reality

Il percorso di Samantha de Grenet nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha inizio l’11 dicembre 2020. Comincia, quindi la sua avventura durante la tredicesima settimana dall’inizio della trasmissione. Lei non è nuova a questo genere di esperienze televisive, quindi siamo sicuri che se la saprà cavare benissimo e creerà diverse dinamiche tra i concorrenti.

Settimana 13

