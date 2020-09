Chi è Denis Dosio? Età, altezza, fidanzata, canzone e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Denis Dosio, dal chi è, all’età, all’altezza, alla fidanzata, alla canzone, a dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Denis Dosio?

Nome e Cognome: Denis Dosio

Data di nascita: 2001 (non si conosce la data precisa)

Luogo di Nascita: Forlì

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: influencer

Fidanzato: Denis è attualmente single

Figli: Denis non ha figli

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @denisdosio

Biografia, età e altezza

Denis Dosio nasce a Forlì nel 2001, la sua età è di 19 anni. Non sono disponibili tutta via le informazioni riguardo la data esatta di nascita e l’altezza. Della sua vita privata sappiamo che il blogger ha studiato Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci della sua città e che ha origini brasiliane. Suo padre infatti è metà brasiliano e metà etiope e lavora come camionista. Sua madre invece si occupa di lui e dei suoi due fratelli.

Proprio a suo fratello maggiore Manuel è legatissimo, e spesso i due si mostrano anche insieme sui social, registrando video che hanno conquistato il web. Totalmente estranea al mondo dello spettacolo è invece sua sorella.

Denis Dosio si definisce una persona solare e determinata, sempre pronto ad ascoltare gli altri. A sua detta però si ritiene un ragazzo fin troppo permaloso.

Ma scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla vita sentimentale del giovane blogger.

Denis Dosio: vita sentimentale e fidanzata

In molti naturalmente si chiedono se Denis Dosio abbia o meno una fidanzata. A rispondere a questa domanda è lui in persona. Il blogger è attualmente single, tuttavia è alla ricerca dell’amore e si dichiara pronto ad avere una relazione stabile e duratura.

Solo qualche mese fa si è ipotizzato che Dosio avesse iniziato una relazione con Aurora Celli, nota youtuber e tiktoker. I due sono stati infatti paparazzati insieme e a quel punto il web ha ipotizzato che ci fosse del tenero.

Ciò nonostante la relazione non è mai stata confermata, e ad oggi dunque Denis Dosio risulta essere single. Che a breve il blogger incontri quella che potrebbe essere la sua nuova fidanzata?

In attesa di scoprire cosa accadrà, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Denis, che inizialmente gli ha causato non pochi problemi. Ecco cosa racconta lui in merito.

Carriera: le difficoltà iniziali, il debutto su YouTube e la canzone

La carriera di Denis Dosio inizia quando il blogger ha solamente 14 anni. Tutto parte quando decide di aprire un canale su YouTube, in cui racconta aneddoti della sua vita. Ciò nonostante, data anche la sua giovane età, Dosio viene preso di mira, deriso e preso in giro. Non mancano anche atti di bullismo, in particolare tra i banchi di scuola. Questo quello che ha raccontato Denis in una recente intervista per il settimanale Chi:

“A 14 anni ho iniziato a pubblicare qualche post su Instagram, poi video su YouTube dove facevo un po’ il personaggio. Dicevo “ehi piccoline come state?“, anche se non mi ascoltava nessuno. Ero strano e bruttino, ma sono arrivato a 4 mila follower. Poi però è iniziato un periodo un po’ buio, la gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro. Addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottere, ma erano i primi colpi e a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli. Così mi sono chiuso in me stesso per un anno, sono uscito pochissimo, ma ho continuato a postare perché mi rendeva felice nonostante il poco successo. Poi a 17 anni ho iniziato a fare palestra, i lineamenti sono cambiati e in un anno sono arrivato a 100.000″.

Ad un tratto però per Denis Dosio arriva l’inaspettata popolarità, grazie anche alla sua amicizia con Luca Vittozzi, ex protagonista de Il Collegio. Ma come ha fatto lo youtuber ha conquistare il cuore dei suoi follower? A svelarlo è sempre lui:

“Facendo storie in cui parlavo. Le chiamo “piccoline” o “viziatine” o recitavo (male) delle scene di Cinquanta sfumature di grigio o After. Cose un po’ sexy, ma non porno. Un modo per differenziarmi, E infatti la gente ha iniziato a notarmi e a sfottermi ancor più di prima. Solo che questa volta, invece di chiudermi in casa, ho sfruttato la loro attenzione e sono diventato un caso mediatico, fin all’invito di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5″.

Da quel momento per Denis Dosio si aprono le porte del mondo dello spettacolo. A poco a poco il giovane blogger riesce ad ottenere sempre più popolarità, confermandosi come uno dei volti più amati e seguiti del web. Così il blogger decide di debuttare anche nel mondo del musica, e lo scorso gennaio Denis ha pubblicato la sua prima canzone, Non Mi Tocchi! Proprio durante un’intervista per Novella 2000, Dosio ha raccontato i retroscena della sua carriera artistica, affermando di voler dare una svolta alla sua immagine. Come se non bastasse qualche settimana fa Denis ha anche pubblicato la sua seconda canzone, Fatti a Regola d’Arte, che ha ottenuto un ottimo riscontro mediatico.

Non è stato semplice dunque per Dosio superare le difficoltà, ma adesso il blogger è una persona nuova ed ha imparato ad affrontare le avversità. Per questo in merito afferma:

“Quando hai il mondo contro e sai stare solo, riesci a superare tutte le difficoltà, anche chi ti augura la morte o commenti come “ti brucerei con l’acido“. Una volta mi hanno anche spaccato un bicchiere in testa, cose toste per cui ho sentito mia madre piangere e che mi emozionano a ripensarci. Ma alla fine sa cosa? Io ora sto per entrare nella casa del GF Vip… wow!”.

Proprio così, perché adesso dopo l’enorme successo ottenuto, Denis Dosio sta per arrivare al Grande Fratello Vip 5 come concorrente del reality. Scopriamo di più sulla sua partecipazione.

Dove seguirlo su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Denis Dosio possono seguire il blogger tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

Lo youtuber è seguito da oltre 791 mila followers, e senza dubbio non è escluso che nelle prossime settimane la sua popolarità aumenti sempre di più.

Sul social Denis ama condividere istanti della sua vita privata, della sua carriera e adora mantenere vivo il rapporto con i fan.

Certamente non mancheranno alcuni istanti tratti dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. Come si relazionerà Denis Dosio all’interno del reality? Non resta che attendere per scoprirlo.

Denis Dosio al Grande Fratello Vip 5

Lunedì 14 settembre parte ufficialmente il Grande Fratello Vip 5 e tutto è pronto per la prima puntata del reality. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre Pupo ed Antonella Elia vestiranno i ruoli di opinionisti. Il cast di concorrenti è già stato annunciato, e tra essi ci sarà anche Denis Dosio. Il nome del blogger è stato confermato solo all’ultimo momento, ma senza dubbio per lui questa sarà un’avventura indimenticabile. Ecco cosa svela lui a Chi in merito alla sua partecipazione al reality:

“Il motivo principale per cui ho accettato è che cerco il riscatto. Il pubblico ha forti pregiudizi su di me, al di là di chi mi odia molti pensano che io sia uno stupido e stare sotto le telecamere h24 è un’opportunità assurda per far conoscere Denis umanamente: i miei lati positivi e quelli negativi. Per quante stories io faccia, questa cosa è impossibile sui social e poi chiaramente il F ti dà una visibilità enorme e per chi vuole fare televisione come me è il massimo”.

Come se non bastasse Denis Dosio non esclude di trovare l’amore al Grande Fratello Vip 5, e si dichiara pronto all’incontro con le concorrenti donne:

“Entro bello single, in cerca. Le concorrenti donne non le ho ancora guardate bene, ma voglio godermi il primo impatto. Nessuna coetanea? Non importa, non mi faccio problemi. Se poi dovessi rimanere tre mesi, con tutto il testosterone che ho in circolo sarà difficile stare buono”.

Ma scopriamo chi altri partecipa al Grande Fratello Vip 5 oltre a Denis Dosio.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre a Denis Dosio a partecipare al Grande Fratello Vip 5 ci sono altri 20 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Scopriamo ora dove poter seguire Denis Dosio su Instagram.

Il percorso di Denis al GF Vip

Settimana 1: la prima settimana di Denis Dosio nel reality è iniziata il 18 settembre. Il ragazzo ha portato nella casa una ventata di allegria e si è aperto ad alcuni dei suoi compagni, raccontando di essere stato vittima di bullismo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.