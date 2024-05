NEWS

Redazione | 12 Maggio 2024

Amici

Reunion della squadra bianca di Amici 7! Alle nozze di Simonetta Spiri anche gli ex allievi Roberta Bonanno e Pasqualino Maione

Le nozze di Simonetta Spiri

Qualche ora fa è avvenuta una mini reunion di una delle classi più iconiche della storia di Amici! Ci riferiamo alla settima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Per il secondo anno consecutivo, gli allievi che riuscirono ad accedere al serale vennero divise in due squadre: i blu e i bianchi.

Tra i membri della squadra bianca di quell’anno c’erano diversi alunni ancora oggi ricordati per la loro arte e per le lunghe discussioni. Come dimenticare, ad esempio, Roberta Bonanno e la sua rivalità con Marta Rossi. O Pasqualino Maione e le sue divertenti imitazioni. O ancora Susy Fuccillo e i suoi scontri con la maestra Alessandra Celentano.

I bianchi ospitavano anche Simonetta Spiri, allieva sarda che venne eliminata al termine della quarta puntata. Sono trascorsi 16 anni da quell’indimenticabile edizione del programma, che vide trionfare Marco Carta. Alcuni rapporti tra gli ex allievi sono però riusciti a sopravvivere al tempo.

È il caso dell’amicizia tra Simonetta, Roberta e Pasqualino. Nella giornata di ieri la Spiri ha sposato il suo compagno. Alle nozze della cantante c’erano, tra gli invitati, anche la Bonanno e Maione. I due ex allievi di Amici hanno postato alcune foto che li ritraggono sul luogo dell’evento.

È inutile dire che in poche ore questi scatti hanno fatto il giro del web. Molti fan nostalgici del programma hanno infatti esultato nel vedere i tre cantanti ancora uniti a distanza di tutti questi anni. “Non sto piangendo, mi è solo entrata l’intera squadra bianca nell’occhio“, scrive ironicamente qualcuno sui social.

“Pasqualino, Roberta e Simonetta insieme! Ridatemi le repliche di Amici 7 e nessuno si farà del male“, scrive qualcun altro. La settima edizione del talent di Maria De Filippi è stata una delle edizioni più fortunate in termini di ascolti.

Le 11 puntate ottennero una media superiore ai 6 milioni di telespettatori, corrispondenti al 28,62% di share. La finale venne seguita da più di 7 milioni di persone, con uno share che superò il 35%.