Stefano D'Onofrio | 12 Maggio 2024

Amici 23

Il racconto di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Quali sono i rapporti tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo con i loro colleghi di Amici 23? Ne hanno parlato i diretti interessati durante l’odierna puntata di Verissimo. I “Cuccalo” sono stati ospiti del salotto televisivo del weekend condotto da Silvia Toffanin per parlare della loro esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi.

Questa sera, domenica 12 maggio, andrà in onda la semifinale della 23esima edizione del programma. Cuccarini e Lo arrivano alla penultima puntata con due allievi in squadra: i cantanti Mida e Sarah Toscano. Riusciranno a portare entrambi i concorrenti in finale? Lo scopriremo soltanto stasera.

Nel frattempo i due insegnanti sono stati ospiti del programma di Canale 5, in cui hanno fatto un punto della loro esperienza. A proposito dei guanti prof, che da ormai diverse settimane preparano con dedizione e successo, Lorella ha raccontato: “Ci divertiamo proprio tanto. A parte l’aspetto della gara, quindi il sostegno che diamo ai ragazzi, c’è anche questo lavoro che facciamo per preparare i guanti prof che ci diverte tantissimo. Le nostre sale prove sono un vero spasso. diciamo che ne succedono di tutti i colori“.

“È quello che facciamo da sempre, ognuno nel suo. È bello farlo, ci piace e soprattutto in questa maniera“, ha aggiunto Lo. La Toffanin ha domandato ai due prof quali fossero i loro rapporti con gli altri insegnanti della squadra di Amici: da un lato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dall’altro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

“Bene, devo dire che c’è una sana competizione. Durante il serale, c’è meno interazione. Mentre nel pomeridiano si parla di più anche nel backstage, durante il serale si creano delle fazioni. Si parla poco. Andando avanti ognuno ha le sue strategie, siamo tutti abbastanza abbottonati“, ha risposto Lorella Cuccarini.

E a proposito del rapporto che si crea con gli allievi della scuola, la conduttrice ha aggiunto: