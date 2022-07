1 La verità su Sissi

Sissi ha ottenuto fama e popolarità dopo la sua partecipazione ad Amici 21. All’interno del talent di Canale 5 ha conosciuto il suo attuale fidanzato. Stiamo parlando del ballerino Dario. Da allora non si sono più lasciati e la loro storia prosegue a gonfie vele. Talmente tanto che su di loro si è diffuso anche un gossip. Secondo quanto riporta anche il sito Webboh, infatti, sono bastate una canzone e una frase mai detta, ovvero che i due avrebbero annunciato la gravidanza.

Il tutto è partito da TikTok. Le forme della cantante, infatti, hanno portato gli utenti a pensare che la ragazza fosse in dolce attesa. Ma si tratta solamente dell’ennesima fake news. L’ex di Amici 21 non è incinta e non sta aspettando nessun bambino da Dario o altre persone. Si capisce anche dal fatto che né lei né il ballerino hanno mai dichiarato niente del genere. Il rumor è stato diffuso da qualcuno, forse, solo per guadagnare qualche follower o per creare dell’hype generale. Non possiamo saperlo.

In questi giorni si è anche diffusa la voce che tra Sissi e Dario ci sarebbe una crisi ma anche questo non è assolutamente vero. A Verissimo poco tempo fa l’artista aveva parlato di una bella sorpresa che il fidanzato le aveva fatto:

Mi ha fatto una sorpresa a casa quando sono tornata. Appena sono tornata a casa gli scrivevo, gli chiedevo ‘quando ci vediamo? Che facciamo?’. E lui mi rispondeva in modo strano, diceva ‘ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso’. Poi entro dentro casa e lo vedo. È stato bello, l’ho rivisto subito. Non è cambiato molto rispetto a prima. Adesso ovviamente siamo più liberi, ma non è cambiato nulla tra di noi. Non mi aspettavo di provare delle cose così dentro un contesto del genere. Però non potevo trattenermi. Lui è bravissimo, è dolce.

