La dolcissima sorpresa che Dario ha fatto a Sissi dopo la finale di Amici

Sissi racconta la sorpresa che le ha fatto Dario

Questo pomeriggio a Verissimo sono stati ospiti di Silvia Toffanin i sei finalisti di Amici 21. I primi ad entrare sono stati Alex, Sissi e Michele e la conduttrice ha scelto di partire dalla cantante che ha vinto il Premio della Critica.

Con lei ha parlato del suo percorso nel talent, delle esperienze passate e della sua passione per la musica. Ma ovviamente c’è stato spazio anche per parlare di amore e quindi della relazione con il ballerino Dario. L’ex allievo di Veronica Peparini era già stato ospite del programma e quindi la Toffanin ha mostrato alla cantante quello che lui aveva detto.

Sissi ha raccontato che le presentazioni in famiglia ci sono già state e tutti si sono subito piaciuti. Anzi, nel momento dell’ospitata lui dovrebbe essere proprio a casa di lei con la sua famiglia. Inoltre la cantante ha raccontato della sorpresa che proprio Dario le ha fatto quando è uscita da Amici.

“Mi ha fatto una sorpresa a casa quando sono tornata. Appena sono tornata a casa gli scrivevo, gli chiedevo ‘quando ci vediamo? Che facciamo?’. E lui mi rispondeva in modo strano, diceva ‘ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso’. Poi entro dentro casa e lo vedo. È stato bello, l’ho rivisto subito. Non è cambiato molto rispetto a prima. Adesso ovviamente siamo più liberi, ma non è cambiato nulla tra di noi. Non mi aspettavo di provare delle cose così dentro un contesto del genere. Però non potevo trattenermi. Lui è bravissimo, è dolce.”

Potete rivedere tutta la sua intervista QUI sul sito di Mediaset Play.

