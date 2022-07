1 La coppia nata ad Amici 21 si è lasciata?

All’interno della scuola di Amici 21 come sappiamo è nato l’amore tra Sissi e Dario, e con la loro storia la cantante e il ballerino hanno fatto battere il cuore al pubblico. Anche dopo la fine del talent show la coppia ha iniziato a mostrarsi insieme sui social, e non sono mancate anche le presentazioni in famiglia. Proprio la Cesana nel corso di un’intervista a Verissimo ha raccontato di una bellissima sorpresa che ha ricevuto dal suo compagno. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi ha fatto una sorpresa a casa quando sono tornata. Appena sono tornata a casa gli scrivevo, gli chiedevo ‘quando ci vediamo? Che facciamo?’. E lui mi rispondeva in modo strano, diceva ‘ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso’. Poi entro dentro casa e lo vedo. È stato bello, l’ho rivisto subito. Non è cambiato molto rispetto a prima. Adesso ovviamente siamo più liberi, ma non è cambiato nulla tra di noi. Non mi aspettavo di provare delle cose così dentro un contesto del genere. Però non potevo trattenermi. Lui è bravissimo, è dolce”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Alcuni utenti infatti si sono convinti che Sissi e Dario, a distanza di quasi due mesi dalla finale di Amici 21, si siano lasciati! Il motivo? La coppia da ormai diverso tempo non si mostra più insieme sui social, e questo ha spinto i più a credere che tra la cantante e il ballerino sia finito l’amore. C’è da sottolineare però che sia Sissi che Dario in queste settimane sono sommersi da numerosi impegni lavorativi, che hanno impedito ai due di vedersi regolarmente. I fan però possono stare tranquilli. Poche ore fa infatti sui social il ballerino ha postato un video in cui lo si nota guardare la tv proprio mentre Sissi si sta esibendo al Battiti Live, segno dunque che tutto procede a meraviglia tra i due.

Nel mentre in questi giorni a essere in crisi è un’altra coppia del talent show. Andiamo a rivedere di chi si tratta.