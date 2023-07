Polemica su Sissi dopo Amici: “Finita a cantare nei paesini, che spreco” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 19 Luglio 2023

Amici 21

La carriera mai decollata di Sissi fa indignare il web

Vi ricordate di Sissi che partecipò ad Amici 21? La giovane cantante era allieva di Lorella Cuccarini e arrivò in Finale in quell’edizione del talent, ma fu la seconda della categoria canto ad essere eliminata (il primo era stato Albe). Durante il pomeridiano e tutta la fase del Serale aveva incantanto il pubblico con la sua voce e aveva davvero emozionato. Iconici sono diventati anche i duetti con il collega Alex.

Ma dopo questa esperienza ad Amici e i primi live durante l’estate, Silvia (questo il suo vero nome) è un po’ sparita. Non ha fatto nessun vero e proprio tour musicale come invece è successo ad altri in passato usciti dal talent. E nemmeno Sanremo, come in tanti si aspettavano. Che fine ha fatto quindi? Pochi giorni fa è spuntato sul web un video che ha fatto poi scattare la polemica tra gli utenti.

In questo video, infatti, si vede Sissi esibirsi su un palco che però è quello di una qualche festa paesana. E proprio chi ha reso pubbliche le immagini si è molto indiganto. Ha trovato assurdo con una cantante brava come lei sia finita a esibirsi agli eventi dei paesini su dei palchi che non hanno niente a che vedere con quelli importanti.

Una delle voci più belle di amici finita a cantare nei paesini con budget 16€ e una zattera come palco speriamo di assistere alla sua rivoluzione in un paio d’anni pic.twitter.com/6MBn58MA38 — creestina (@creeestina) July 15, 2023

Tanti sono stati gli utenti e i fan che hanno fatto girare il video e si sono arrabbiati. C’è anche chi ha accusato lo stesso programma Amici di non aver fatto niente per aiutare lei e tanti altri ex allievi molto talentuosi usciti da lì che però non hanno avuto successo. Qualcuno ha fatto l’esempio di Annalisa, bravissima dentro la scuola, e che solo di recente ha spopolato con due canzoni che sono delle vere e proprie hit.

Dispiace molto non vedere Sissi in un tour musicale tutto suo o comunque sui palchi dei grandi eventi estivi organizzati ad esempio dalle radio o da altri. L’ex allieva della Cuccarini si merita molto, la sua voce è bellissima e fa emozionare. Speriamo quindi che possa prendersi la sua rivincita e presto spopolare.