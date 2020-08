1 A seguito della sua partecipazione a Temptation Island, Sofia Calesso lancia una maglia con una celebre frase del reality

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono stati Sofia Calesso e Alessandro Medici. Come sappiamo la coppia è stata la prima a lasciare il programma, a causa delle troppe incomprensioni. Dopo poche ore all’interno de due villaggi lui ha chiesto di incontrare la sua compagna, e una volta faccia a faccia i due hanno affrontato i loro problemi. Tuttavia in quell’occasione Sofia e Alessandro hanno deciso di tornare a casa insieme, per dare un’ultima chance al loro amore. Ciò nonostante, nel corso della puntata speciale che mostra cosa è accaduto alle coppie un mese dopo la fine del programma, abbiamo appreso come la Calesso e Medici si siano nuovamente allontanati. Pur avendo parlato di un presunto ritorno di fiamma qualche settimana fa, ad oggi non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto tra i due.

Nel mentre Sofia Calesso pare si stia concentrando sul suo futuro. Poco fa infatti l’ex protagonista di Temptation Island ha svelato sui social di aver lanciato la sua prima linea di maglie, che riportano la celebre ed ormai iconica frase “Chi è Sofia?”, pronunciata da Antonella Elia.

“Chi è Sofia???”

“Io.”

“Ah…scusa”

Antonella Elia meme vivente. #TemptationIsland

pic.twitter.com/rgFmmtjJDd — una bimba di zia Mara. 🌻🤍🌈 (@bimbadiziamara) July 2, 2020

Queste le parole di Sofia sul lancio della sua maglia:

“Sono felice di presentarvi la mia T-Shirt. “Chi è Sofia?” da oggi disponibile in due versioni, nera e bianca. In vendita solo online”.

Naturalmente il web sta già letteralmente impazzendo per l’arrivo della maglia di Sofia Calesso, che senza dubbio riscuoterà un successo incredibile.