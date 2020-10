Soleil lancia un’ultima stoccata al suo (ex) amico Iconize

Dopo che Iconize ha deciso di cancellare il proprio profilo Instagram, Soleil Sorge ha detto la sua. Come noto l’influencer ha preso questa scelta dopo il caso riguardante la sua finta aggressione omofoba. Tutto è partito con una rivelazione fatta da Soleil che ha acceso i riflettori sulla questione. Iconize l’ha accusata di averlo venduto per pochi soldi e ora la ragazza ha espresso la propria opinione. Tramite le stories del suo account, la Sorge ha commentato la cancellazione dell'(ex?) amico:

“Mi spiace moltissimo perché ho condiviso e creduto molto in lui in passato. Ho deciso di non essere più ingenua come lo sono stata. Mi auguro che lo stia facendo per lavorare per se stesso e non come hanno fatto altre persone in passato per evitare di perdere followers”