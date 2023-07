NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Luglio 2023

L’abito di Soleil Sorge

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti rotto il silenzio e ha dato la sua versione sulla lite avvenuta tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in Sardegna. Proprio l’ex Vippona è stata tirata in ballo in quello che sarebbe accaduto tra i due, e in questi giorni se ne sono dette di ogni sulla questione. Soleil così ha deciso di intervenire e con un messaggio inviato a Deianira Marzano, ha dato così la sua versione dei fatti, rivelando quello che sarebbe accaduto in realtà. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io non c’entro assolutamente nulla se non per essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo. Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia (Rodriguez, ndr) e altri amici senza motivo. Al che ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione. Oriana è arrivata anche lì urlando cose e aggredendolo in stile Jerry Springer show e io sono scappata da quel circo. Lì c’è stata un’azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro, né con il loro drama sinceramente”.

Nel mentre nelle ultime ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Sui social infatti Soleil Sorge ha sfoggiato un abito che le è stato regalato nientemeno che da Sonia Bruganelli. Come sappiamo tra le due c’è un rapporto di stima e affetto, e non è escluso che in futuro tra loro possano esserci nuove collaborazioni.

Soleil intanto continua a godersi l’estate, in attesa di settembre, quando tornerà a concentrarsi sulla sua carriera.