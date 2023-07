NEWS

Andrea Sanna | 13 Luglio 2023

GF Vip 7 Soleil Sorge

Dopo un primo tweet sulla questione, Soleil Sorge dice la sua sulla lite in Sardegna tra Oriana e Daniele in cui è stata tirata in ballo

Le parole di Soleil Sorge sulla lite

Si torna a parlare della lite in Sardegna che ha portato alla rottura, mai più sanata, tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Quella sera presente nel medesimo locale anche Soleil Sorge. L’influencer italo-americana è stata tirata in ballo nel momento in cui proprio l’imprenditore ha svelato la sua versione e fatto sapere di aver scambiato qualche battuta con Soleil quella sera. Tutto in modo molto amichevole.

Soleil Sorge in un tweet si è espressa in maniera sarcastica sulla faccenda, ma ha voluto metterci un punto tirandosi fuori. Con un messaggio inviato a Deianira Marzano, l’ex concorrente del GF Vip 6 ha svelato il suo racconto. La Sorge ha dichiarato di non avere nulla a che fare con questa storia, se non l’essere capitata lì al Jersey Shore di Porto Cervo.

Dalla sua, come mostrato nello screen sottostante pubblicato da Deianira, Soleil Sorge ha fatto sapere che Oriana Marzoli è andata dove si trovava lei insieme a Chadia e degli amici. In quel momento la venezuelana avrebbe creato a lei al suo gruppo diversi problemi, tanto che poi si sono allontanati.

A seguire, sempre Soleil Sorge ha fatto sapere di aver scambiato quattro chiacchiere con Daniele Dal Moro e avergli chiesto come stesse data la situazione delicata. Anche in quel caso Oriana li avrebbe raggiunti infuriata. Soleil ha continuato a dire che la Marzoli avrebbe aggredito con delle urla “in stile Jerry Springer Show”. Questo ha spinto Soleil e i suoi amici ad andare via da quello che la stessa ha definito “circo”.

I fatti sono poi proseguiti e Soleil Sorge nell’ultima parte di messaggio fa riferimento a una sorta di rissa: “Li c’è stata una azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena. Ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro ne il loro drama sinceramente”.

Il messaggio di Soleil Sorge inviato a Deianira Marzano

Vedremo se dopo questo intervento di Soleil Sorge, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli decideranno di tornare a parlare di quanto accaduto sui social.