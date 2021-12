1 Soleil Sorge annienta Alex Belli

Ennesimo confronto ieri in puntata per Soleil Sorge e Alex Belli. L’attore non è potuto essere ospite in studio, ma ha comunque deciso di collegarsi per poter parlare con Alfonso Signorini e la sua ‘amica’ del GF Vip. Un faccia a faccia però che ha generato ancora delle tensioni tra i due (QUI IL VIDEO). Mentre Belli si è sfogato sui social, la Sorge ha commentato piccata, dopo la domanda del conduttore “Contenta di aver parlato di nuovo con Alex o potevi farne a meno”.

Da qui la lapidaria replica di Soleil Sorge che, senza peli sulla lingua, ha commentato: «No, poteva benissimo farne a meno, Gli voglio bene e tutto resta uguale, però sinceramente né caldo né freddo».

Alfonso "Contenta di aver parlato con Alex?"

Soleil "No, potevo benissimo farne a meno. Gli voglio bene e tutto resta uguale però sinceramente nè caldo, nè freddo"



Lei piena più di noi ❤ #gfvip pic.twitter.com/n7JTSLT9u9 — Catia (@catiuz92) December 28, 2021

Ma non è finita qui. Perché Soleil Sorge durante un fuori onda ha parlato di questo con Davide Silvestri: «Dave, ha colpito ancora con il copia e incolla, ma ha sbagliato il termine. Voleva dire “l’incognita Belli“, e invece ha detto la “Variante Belli”» Così, curioso, Davide ha ribattuto: «Di chi era quella dell’incognita?» e Soleil ha risposto: «L’incognita Soleil, quando parlavamo». Silvestri non è riuscito a trattenersi e, tra una risata e l’altra, ha commentato: «Che scemo».

Soleil "Dave ha colpito ancora con il copia e incolla (Alex) ma ha sbagliato termine. Voleva dire "incognita" e non "variante" "

Davide "Di chi era quella dell'incognita?"

Soleil "L'incognita Soleil"

Davide "Che scemo"

Loro ormai che lo perculano ✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/bPxHJ5uIAo — Catia (@catiuz92) December 28, 2021

Questo quanto accaduto nel corso della puntata e nei vari fuori onda. Ovviamente concluso l’appuntamento del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha avuto modo di riparlare di Alex Belli con Davide Silvestri e, anche in questo caso, è andata dritta come un treno…