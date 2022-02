1 Barù e Davide criticano Soleil Sorge

Non è la prima volta che fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 qualcuno critica Soleil Sorge per lo stato in cui lascia i suoi spazi o anche quelli che condivide con altri. In passato, per esempio, Delia Duran ha accusato la gieffina di aver lasciato il bagno sporco. A Miriana ha rivelato: “Indovina chi è andato in bagno prima? È andata in bagno Sole, è uscita e non ha pulito“. La Trevisan non ha voluto credere a quelle parole e ha pensato si trattasse in realtà di Giucas Casella. L’altra, però, ha aggiunto: “È sporca quella donna“.

Il web, inoltre, spesse volte ha lamentato la mancanza di pulizia e di ordine all’interno della stanza (QUI per le foto) che condivide insieme a Davide Silvestri e Barù. Proprio questi due, nelle ultime ore, hanno criticato un determinato comportamento della vippona. Li vediamo, infatti, sdraiati sul letto quando a un certo punto Davide afferma: “Senti che puzza… Min***a, Sole però continua a asciare la porta aperta, oh. Proprio scoordinata. Fa proprio un casino. Non riesce proprio a uscire e chiudere la porta“.

A questo punto Barù, anche se ridacchiando, esclama: “È sporca. È una donna proprio sporca“. Vediamo, perciò, Davide alzarsi dal letto infastidito e andare a chiudere la porta che Soleil Sorge non aveva chiuso in precedenza. Vedremo come risolveranno la situazione o se ne parleranno direttamente con lei.

Nel mentre l’influencer ha anche altre cose a cui pensare, come l’etrata in casa di Alex Belli, il quale rimarrà (fuori gara) finché non si sarà schiarito le idee sulla sua relazione con Delia. Lui e Soleil hanno avuto un confronto in sauna. Continuate a leggere se volete saperne di più…