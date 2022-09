Soleil Sorge fa una battuta su Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi replica

1 Il commento di Soleil Sorge su Pierpaolo Pretelli

Manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello Vip e se sugli inquilini c’è ancora un po’ di mistero (a parte alcuni nomi), sul resto del cast le notizie sono molto chiare e definite. Infatti saranno presenti ben tre ex vipponi che hanno decisamente lasciato il segno nella Casa: Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Soleil Sorge.

Pierpaolo e Soleil sono stati scelti per condurre il GF Vip Party, il format streaming che va in onda su MediasetPlay prima della messa in onda di ogni puntata del reality. E in ognuna di queste puntate ci saranno ovviamente degli ospiti per commentare le vicende dei concorrenti. Giulia, invece, è stata scelta da Alfonso Signorini per commentare i social. Quindi sarà presente in studio insieme al conduttore e alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Considerando questo trio (di cui due formano una coppia), Soleil Sorge è stata pizzicata dal settimanale Chi riguardo i triangoli amorosi, facendo riferimento al fatto di essersi ritrovata immischiata in uno di questi nella scorsa edizione del reality. L’influencer non vuole più sentirne parlare (ha anche rotto ogni rapporto con Alex Belli e Delia Duran). E a tal proposito ha fatto un commento proprio sul collega Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa riporta il sito Gossip e TV:

“Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geomatriche diverse”.

A queste dichiarazioni è seguito il commento di Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo…