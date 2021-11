In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Soleil Sorge. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 infatti l’ex corteggiatrice ha incontrato Delia Duran, moglie di Alex Belli, che l’ha duramente criticata per il suo comportamento con l’attore. Soleil nel mentre è entrata in crisi, e in molti si chiedono già cosa accadrà tra lei e Alex nei prossimi giorni.

Nel mentre poche ore fa, a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena inedito proprio su Soleil Sorge. Stando alle sue dichiarazioni, dopo la fine de L’Isola dei Famosi l’influencer era stata scelta da Lillo e Greg per la loro tournée teatrale. Tuttavia all’ultimo momento, sempre secondo il giornalista, Soleil avrebbe dato buca ai due noti comici. Queste le dichiarazioni di Parpiglia, riportate da Isa&Chia:

“Quando è finita l’Isola, Lillo e Greg avevano scelto Soleil per la loro tournée teatrale. Questa storia non la sa nessuno. Circa 80 date a teatro. Soleil partecipò alle prime riunioni, alle visioni dei contratti, ci fu la conferenza stampa e partecipò. Salvo poi 10 giorni prima della partenza 0 a teatro, aveva deciso di andare a Ibiza con Jeremias Rodriguez, spegnere il telefono e non presentarsi più. Questa al mio Paese è stata una pessima figura che delinea un po’ anche la serietà delle persone. Dici “ci sono” e poi non ci sei. Manchi di rispetto agli artisti e a chi ha lavorato per te. E questo conta più di ogni atteggiamento che qualcuno possa avere nei reality. Perché è nelle situazioni serie che si vedono realmente come sono le persone. Con questo credo di aver raccontato esattamente quanto sia leggera la ragazza”.