Delia Duran vs Soleil Sorge

Questa sera ad arrivare al Grande Fratello Vip 6 è stata Delia Duran, moglie di Alex Belli. La modella ha deciso di intervenire per affrontare finalmente Soleil Sorge, dopo che quest’ultima si è pericolosamente avvicinata all’attore. Tra i due infatti come sappiamo c’è ormai un profondo legame, e già nei giorni scorsi Delia aveva detto la sua in merito, facendo intendere di essere profondamente delusa e amareggiata da quanto accaduto. Questa sera così la Duran ha avuto modo di incontrare Soleil, e ha duramente attaccato l’ex corteggiatrice, affermando come secondo lei la Sorge debba vergognarsi del suo comportamento. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video):

“Sei entrata in casa dicendo di avere rispetto per le donne, ma sei la prima a non portarlo. Parli di amicizia, e sono convinta che l’amicizia tra uomo e donna ci sia. Ma dall’amicizia al tuo comportamento c’è un abisso. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex…ricordati che io sono fuori. Il tuo comportamento mi ha ferita, perché è un uomo sposato, non dovresti nemmeno guardarlo. Dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate. […] Ti sei svelata per quello che sei, sei una gatta morta. […] È la donna che deve fermare l’uomo”.

Proprio quest’ultima frase tuttavia ha indignato il web e la stessa Soleil Sorge. L’influencer quel punto ha fatto le sue scuse a Delia Duran, tuttavia ha ribadito però il suo pensiero, affermando:

“Qui dentro ci siamo ritrovati davvero in amicizia a condividere tante cose. Da parte mia non c’è mai stata intenzione di ferirti. Lui non ti ha mai mancato di rispetto. Non sono d’accordo sul fatto che la donna debba fermare l’uomo. Io non ho fatto niente di sbagliato, non lo provoco. Un sacco di donne fanno lo sbaglio di prendersela con la donna. Ma tra noi non c’è nulla, il vostro amore è più forte di questo. Dovresti avere un confronto con Alex, non con me”.

Le parole di Soleil Sorge tuttavia non hanno convinto Delia Duran, che ha affermato di non credere all’influencer. Ma cosa accadrà quando la modella incontrerà Alex Belli? Lo scopriremo a breve.

Novella 2000 © riproduzione riservata.