Nuovo scontro tra Soleil Sorge e Raffaella

Non si placano gli scontri tra Soleil Sorge e Raffaella Fico. Come sappiamo fin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra le due non è mai corso buon sangue e spesso sono arrivate a litigare pesantemente. Questa settimana come sappiamo proprio la showgirl è finita in nomination insieme a Carmen Russo e a Miriana Trevisan. Tuttavia ad avere la peggio è stata proprio lei. Raffaella è stata così eliminata dal gioco e ha dovuto lasciare ufficialmente la casa. Tuttavia pochi secondi prima di varcare la porta rossa c’è stato un ennesimo scontro tra la showgirl e la Sorge. Soleil ha infatti esultato per l’eliminazione della Fico, e a quel punto Raffaella ha affermato:

“È venuta fuori per quelle è, la falsa e la cattiva. Io sono felice così”.

Non è mancata l’immediata replica di Soleil Sorge, che a sua volta ha affermato:

“Prenditi la tua cattiveria e vai via. Sarei stata falsa a essere dispiaciuta”.

… ma c'è ancora tempo per un ultimo scontro tra Raffaella e Soleil. 🎻 #GFVIP pic.twitter.com/fAkroZyQx0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Fino all’ultimo secondo così Soleil Sorge e Raffaella Fico si sono duramente scontrate. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? La showgirl, una volta tornata alla sua vita di sempre, tornerà a parlare dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Non resta che attendere per scoprirlo.

