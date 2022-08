Soleil Sorge fatta fuori da Avanti un altro per Sophie? Lei interviene e scrive alla Bruganelli

1 Nessun provino ad Avanti un altro per Soleil Sorge

Per la nuova stagione di Avanti un altro è stata scelta un’ex vippona per un ruolo molto famoso del salottino: Sophie Codegoni. Lei sarà la nuova Bonas dopo l’addio di Sara Croce. Ma si vociferava che lei avesse avuto la meglio nel provino su un’altra vippona: Soleil Sorge. In pratica la redazione del programma di Paolo Bonolis, che è diretta proprio da Sonia Bruganelli, avrebbe preferito Sophie a Soleil. I motivi, si diceva, erano legati alla troppa esposizione mediatica dell’ex di Luca Onestini.

Tutte chiacchiere, a quanto pare, perché oggi la Sorge si è trovata proprio costretta ad intervenire via social per fare chiarezza. Attraverso il suo profilo Twitter, ha in pratica detto di non aver mai sostenuto il provino per Avanti un altro e di avere altri tipi di progetti lavorativi. Ha dichiarato: “Fake news: mai fatto provini per Avanti un altro, né avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale.”

Soleil Sorge ha poi concluso il tweet con un augurio alla sua ex coinquilina Sophie e anche a Sonia Bruganelli: “Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon Xoxo”. Con questa ultima frase ha quindi messo anche a tacere le voci secondo cui lei e la Codegoni non sarebbero più amiche.

Ma vediamo come ha preso Sophie la notizia di essere la nuova Bonas di Avanti un altro…