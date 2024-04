Gossip

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

In queste ore si sta diffondendo un gossip secondo il quale Soleil Sorge starebbe frequentando Cristiano Iovino, salito alla cronaca rosa per il flirt con Ilary Blasi.

Il nuovo gossip su Soleil Sorge

Era da un po’ di tempo che non si sentiva parlare della vita privata di Soleil Sorge, influencer che è stata al centro dell’attenzione mediatica nel periodo in cui ha partecipato al Grande Fratello Vip. All’epoca, infatti, tutta l’Italia parlava sulla ‘chimica artistica‘ tra lei e Alex Belli.

Proprio in queste ore è apparsa un’indiscrezione sui social secondo la quale l’ex vippona avrebbe un flirt con Cristiano Iovino. Si tratta del modello salito alla cronaca rosa per la presunta frequentazione avuta con Ilary Blasi e che avrebbe contribuito alla fine del matrimonio con Francesco Totti.

Deianira Marzano, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la segnalazione di una sua follower. Questa persona ha notato che, a distanza di pochi minuti, Soleil Sorge e Cristiano Iovino hanno pubblicato la stessa identica immagine. Ai fan non è sfuggito un altro dettaglio: la medesima canzone di sottofondo. Tutti ora cominciano a chiedersi se tra loro possa esserci del tenero.

Soleil Sorge ha un flirt con Cristiano Iovino?

Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero, in quanto Cristiano è stato collegato a diverse donne del mondo dello spettacolo. Non molto tempo fa, per esempio, si vociferava ci fosse una certa attrazione tra lui e Giulia De Lellis, ma niente di tutto ciò è mai stato provato.

Tra i flirt non ufficiali di Iovino, inoltre, possiamo fare il nome anche dell’ex vippona Mariana Rodriguez. Insomma, vedremo solo nel prossimo futuro se l’ipotetica frequentazione tra Soleil Sorge e il modello verrà confermata dai diretti interessati oppure no.

Noi rimaniamo in attesa di maggiori informazioni e, come al solito, non mancheremo di informarvi non appena ne sapremo di più.