Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Stando a un gossip lanciato nelle ultime ore, pare che due ex inquilini del Grande Fratello abbiano litigato a causa di alcuni vestiti.

Cosa sarebbe accaduto tra i due ex inquilini del Grande Fratello

Sono ormai trascorse più di due settimane da quando è andata in onda la finale del Grande Fratello e ormai gli ex protagonisti del reality show si sono lasciati alle spalle il periodo trascorso all’interno della casa. I concorrenti infatti sono tornati alle loro vite di sempre e a oggi stanno recuperando il tempo perso con le persone a loro care. Nel mentre tra alcuni ex inquilini ci sono anche già state diverse reunion che non sono passate affatto inosservate sui social. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web e che sembrerebbe coinvolgere in particolare due protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta Deianira Marzano, da sempre ben informata sul mondo del gossip, sembrerebbe che due ex inquilini abbiano recentemente avuto una lite telefonica. Il motivo? Uno di loro avrebbe scoperto che l’altro avrebbe preso alcuni suoi vestiti quando ancora si trovava all’interno della casa. Ma non è finita qui.

Sempre secondo l’influencer, a scoprire il tutto sarebbe stato un terzo ex inquilino del Grande Fratello, che avrebbe riconosciuto uno dei vestiti in questione durante una cena. A quel punto sarebbe scoppiata la lite anche con questa terza persona, “colpevole” di aver riferito il tutto al diretto interessato.

Naturalmente Deianira non ha fatto i nomi delle persone coinvolte in questo gossip, che dunque al momento è da considerarsi tale. Nel mentre a oggi gli ex inquilini si stanno godendo questi primi giorni fuori dalla casa e senza dubbio sentiremo ancora parlare per molto di alcuni concorrenti di questa edizione.