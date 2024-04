Soleil Sorge rompe il silenzio e replica ai rumor sul presunto flirt con Cristiano Iovino (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

Soleil Sorge è apparsa sui social insieme a Cristiano Iovino per rispondere ai molti rumor in merito a un loro presunto flirt.

La risposta di Soleil Sorge

Da qualche settimana si è diffusa la voce secondo la quale tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino passa esserci un flirt. La prima la conosciamo tutti, soprattutto per essere stata una dei protagonisti del Grande Fratello Vip e per la chimica artistica avuta con Alex Belli. Il secondo, invece, è un modello e influencer noto per essere “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi.

L’indizio social che ha fatto destare i sospetti su un loro flirt è stata la condivisione di una foto dallo stesso punto della medesima città. Ma non solo, in quanto entrambi hanno messo come sottofondo la stessa canzone ed è per tale ragione che in molti hanno cominciato a pensare che tra loro potesse esserci del tenero.

Nessuno ha più saputo nulla fino a poche ore fa, ovvero quando Soleil Sorge stessa non ha pubblicato una Story su Instagram in cui risponde alla domanda di una fan. Questa persona le chiede che cosa ne pensa di tutti i gossip che stanno girando intorno a questa faccenda. Nel video la vediamo in compagnia di Cristiano Iovino mentre ridono di tutta la situazione. In sovraimpressione si legge:

“Abbiamo diverse storie da raccontare. Nessuna di queste riguarda il gossip”.

La replica di Soleil Sorge ai rumor sul presunto flirt con il modello Cristiano Iovino

Che sia una sorta di smentita da parte di Soleil Sorge? Non possiamo saperlo con certezza, ma fino ad allora dobbiamo pensare a prescindere che tra loro ci sia solamente una bella amicizia e nulla di più. Noi, come al solito, vi terremo informati con tutti gli sviluppi del caso e non mancheremo di aggiornarvi con le prossime eventuali novità.